Intromisión del oficialismo e irregularidades dejan dudas sobre los resultados de las elecciones legislativas

Sobre el mismo punto, la experta electoral Ruth López y el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, explicaron que ese tipo de anomalías tendrían que estar consignadas en el acta que elaboraron los miembros de las JRV, pero al parecer eso no se registró en las actas.

“El paquete electoral contiene crayón para la marca de la papeleta. Eso viene en el paquete, pero imaginemos que el paquete no lo traía, imaginemos que se quebró, que se arruinó, que no pintaba bien, imaginémonos cualquier cosa, eso tendría que haberse hecho constar en el acta de cierre de la Junta. Hacer ver o igual en el acta de apertura ‘mire el paquete no contenía crayón y se tuvo que optar por plumón’. Eso tendría que estar, es un incidente que tendría que estar en el acta. Entonces habría que ver, en primer lugar, si eso está en el acta, porque si eso consta, eso le quita suspicacia al asunto”, analizó Escobar.

Diputados y candidatos de oposición señalaron que muchas papeletas que se observaron marcadas con plumón también parecían “planchadas”; es decir, sin ningún doblez que evidenciara que fueron depositadas por el elector en las urnas. Parecían como que nunca fueron utilizadas por un elector y que después de las elecciones fueron marcadas con plumón a favor del oficialismo.

El exmagistrado Eugenio Chicas señaló que el señalamiento de esta irregularidad debió haber obligado a los magistrados a realizar un proceso de investigación. Incluso la Fiscalía también debió investigar, de oficio, con el apoyo de la Junta de Vigilancia Electoral para determinar qué ocurrió.

“Hay suficiente evidencia pública de que refieren material electoral que no tiene signos ni marcas de haber pasado por las cajas de votación. Es una duda que pone en entredicho la transparencia del proceso electoral y la presunción de que algo más grave pueda ocurrir respecto de un posible fraude”, aseveró Chicas.

No hubo conteo papeleta por papeleta

Un día después de la elección, el TSE informó en cadena nacional de radio y televisión que luego de fracasar en la transmisión de resultados preliminares había decidido abrir todas las urnas de la elección legislativa y contar papeleta por papeleta. Sin embargo, cambió de criterio y en el instructivo estableció que no habría recalificación de votos; es decir, que al momento del conteo solo se tomarían en cuenta los votos válidos y no se revisarían los votos nulos o impugnados.

Ramiro Navas, del partido Nuestro Tiempo, indicó que no todas las mesas ocuparon el mismo procedimiento para hacer el conteo e ingreso de los votos: “Hemos encontrado mesas que van contando las papeletas una por una como si fueran una JRV y hay otras mesas que sacan el bloque de papeletas, cuentan el total y de esa manera la ingresan en el sistema sin evidenciar si efectivamente el bloque de papeletas que están contando corresponde con la asignación previa”, manifestó Navas.

Para Eduardo Escobar, el TSE debió hacer el conteo papeleta por papeleta, dado que hubo casos de actas que estaban mal elaboradas, por lo que era necesario revisar cuántos votos fueron nulos y cuántos eran válidos.

“Eso es lo que tenía que haber hecho el Tribunal para tener certeza, dado que estamos hablando que no había un escrutinio realizado. Porque diferente hubiese sido que se tuvieran las actas de manera correcta, ahí hubiera sido diferente porque solo se abren los casos donde existiera una duda razonable, pero acá el punto es de que hay una duda razonable en la mayoría de las urnas. Entonces, al haber esa duda razonable en la mayoría de urnas respecto de sí se contabilizaron bien los votos o si se calificaron bien, entonces lo procedente era revisar todos los votos para determinar que no hubiesen votos válidos que se habían calificado como nulos o viceversa”, analizó Escobar.

Vigilantes de Nuevas Ideas “reclasificaron” votos nulos y los asignaron a su favor

A pesar de que el instructivo señalaba, en el apartado 3.1, que durante el escrutinio final no se haría una reclasificación de los votos, las mesas incumplieron la indicación y los vigilantes de Nuevas Ideas buscaban asignarse votos que habían sido declarados como nulos por las JRV.

“En una mesa nos tuvimos que imponer de acuerdo a lo que la ley establece, tuvimos que anular un voto válido al partido Nuevas Ideas. Y así como esos se han dado en muchas otras mesas, pero como ellos han controlado todo el sistema, $28 millones tirados a la basura”, expresó Rodrigo Cerritos, miembro del Consejo Nacional del FMLN.

Ruth López explicó que el instructivo estableció que no se podía hacer una reclasificación de los votos para evitar la vulneración de la voluntad popular.

Incongruencia de votos con el padrón de firmas

En el apartado “Organización”, el instructivo establece que las mesas del escrutinio final tenían que verificar si la cantidad de papeletas entregadas a votantes coincidía con las firmas o huellas del “padrón de firmas”. Pero esto también se incumplió.

“Ya tenemos reportes que se pueden constatar en las actas y tenemos el número de JRV en donde eso ha sucedido, en las cuales aparecen más papeletas que personas que fueron a votar. Es un detalle donde realmente hay que poner muchísima atención”, explicó la diputada Claudia Ortiz.

La JRV a la que se refirió Ortiz es la número 6,939, de la mesa de escrutinio 228. Según el partido Vamos, hay 313 votos válidos, pero en la libreta de firmas que tenían los miembros de la JRV solo se reflejaba la rúbrica de 303 personas que habían votado el día de las elecciones; es decir, se contabilizaban 10 votos más sin ningún respaldo.

El candidato a diputado de Vamos por San Salvador, Abraham Montoya, denunció que en una de las mesas del escrutinio de la elección legislativa de Sonsonate, donde vigilaba, se percató que al cerrar el recuento de votos no revisaron el padrón de firmas y huellas de las personas que votaron. Al preguntarle al digitador y al colaborador del Tribunal, le respondieron que así les habían ordenado a través de un parlante.

El magistrado suplente Marlon Harold Cornejo comentó que el TSE revisó algunas cajas en las que aparecían tres papeletas más y en ese caso las declararon sobrantes, porque no incidían en el resultado.

Respecto a las denuncias, dijo que en los recorridos que hizo en las mesas de escrutinio habló con vigilantes, fiscales, procuradores de derechos humanos y procuradores generales y nadie le mencionó irregularidades. “He pasado en todas las mesas y nadie me habla de una sola irregularidad”, aseguró a GatoEncerrado.

Eduardo Escobar explicó que en esto habría que considerar la magnitud del problema, si es generalizado, por ejemplo, en unas cinco mil urnas que se identifique que no coincide el número de votantes con las papeletas es algo que calificó de “grave”.

Añadió que, si ese fuera el caso, se podría estar dando una suplantación de identidades o se marcaron las papeletas sin que fueran realmente votantes; sin embargo, es difícil corroborar si el inconveniente se ha dado en la mayoría de urnas, ya que a falta de vigilantes de la oposición no hay muchos ojos que puedan verificarlo.

“En todo proceso hay irregularidades, pero no sabemos la magnitud de este. La oposición ha dicho: ‘Ah, no coincide el número de papeletas con el número de votantes’. Ok, esa es una irregularidad, pero ¿de qué tamaño fue el asunto?, ¿en cuántas urnas sucedió esto? Con esto no quiero, de ninguna manera, desvirtuar el señalamiento de la oposición, sino que el tema es: ¿cuánto impacto podrá tener esto en el resultado?”, manifestó Escobar.

Ruth López sumó que esto se trata de un incumplimiento del instructivo en varios sentidos, sobre todo en el orden y la forma en la que se debe realizar el proceso en cada una de las mesas del escrutinio.

“Hay JRV que no contaron papeletas inutilizadas y sobrantes ni contaron las firmas o huellas en el padrón de firmas y de un solo empezaron a contar los votos. ¿Esto qué provoca? En primer lugar, que no se identifique si la cantidad de votantes corresponde con la cantidad de firmas que aparecen en el padrón, los mecanismos de comprobación y de asistencia a la urna, eso no se hace, no hay correspondencia entre las papeletas entregadas y las que sobraron, evitando mecanismos de control y de verificación para alcanzar la verdad material de lo ocurrido en las urnas”, describió López.

Ante las denuncias en redes sociales y de los partidos de oposición, el magistrado Julio Olivo expuso el 14 de febrero, en su cuenta de “X”, que el Tribunal tiene la obligación de velar porque se cumpla el instructivo.