El dictador en el balcón

Los datos matan el relato del balcón

En los meses anteriores a las elecciones, Bukele mantuvo un perfil bajo, casi como si hubiera desaparecido. No salió a hacer campaña electoral, no hizo ningún evento para presentar su plan de gobierno ―de hecho, ni siquiera presentó ni una sola propuesta―, no concedió una sola entrevista para medios independientes y no participó ni promovió ningún debate presidencial. Sin embargo, se mantuvo presente en la millonaria publicidad del gobierno y en sus redes sociales, desde donde insistió en utilizar varias veces la frase “el dato mata relato” para referirse a lo que él denomina sus logros en el quinquenio.

La aparición en el balcón representó para sus seguidores la única oportunidad que tuvieron de estar en un mitin relacionado con las elecciones. Y como en cualquier mitin, el político hace afirmaciones y su público aplaude sin cuestionar.

Una de las afirmaciones que hizo Bukele aquella noche, desde el balcón, fue que El Salvador se convirtió en el país más seguro del hemisferio occidental bajo su presidencia. Lo declaró, no para sus fanáticos que gritaban eufóricos abajo en la plaza, sino para que lo escucharan los periodistas, los organismos de derechos humanos y sus críticos. Pero como “el dato mata relato”, lo que omitió decir es que para bajar la tasa de homicidios tuvo que negociar una paz mafiosa con las pandillas, según reveló el periodismo salvadoreño y los registros de las autoridades estadounidenses en el caso que tienen contra Elmer Canales Rivera, alias “Crook”, uno de los líderes más poderosos de la Mara Salvatrucha (MS-13).

La investigación estadounidense evidencia que el “Crook” no sólo fue liberado ilegalmente de la cárcel de máxima seguridad por orden del Gobierno de Bukele, cuando aún tenía una condena pendiente, sino que también recibió un arma de fuego y ayuda de funcionarios para escapar de El Salvador y evadir la solicitud de extradición que el país norteamericano había enviado. Cuando esta información fue del dominio público, el periodismo reveló que el Gobierno de Bukele intentó recapturar al “Crook” en México antes de las elecciones y para hacerlo estuvo dispuesto a pagar un millón de dólares al Cártel Jalisco Nueva Generación, la estructura de narcotráfico más peligrosa de ese país. Los planes se frustraron cuando las autoridades estadounidenses lo encontraron primero.

“Yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche, aquí en el país más seguro del hemisferio occidental, el pueblo salvadoreño ha hablado. No me crean a mí, yo solo soy un político. Creánle al pueblo salvadoreño que se los está diciendo aquí en esta plaza, en todas las encuestas nacionales e internacionales y por si no lo creían se los dijo hoy en las elecciones. El pueblo salvadoreño habló, no solo fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero. Si eso no los convence señores periodistas, señores de las oenegés, de los organismos internacionales, de la ONU, de la OEA. Si eso no los convence, nada los va a convencer. El pueblo salvadoreño dijo: ‘¡Queremos continuar el camino que llevamos!’”, afirmó, mientras abajo todos volvían a gritar con fervor: “¡Bukele!, ¡Bukele!”.

Seguir el mismo camino implica, según explicó desde el balcón, mantener vigente el régimen de excepción que solo ha sido posible gracias a que el oficialismo domina la Asamblea Legislativa y no tiene que debatir con nadie las órdenes que le llegan desde la Presidencia de la República.

“¿Se imaginan lograr ese consenso en la Asamblea anterior, con los maletines negros? Nos hubiera costado todo el Tesoro Nacional pagando a esos diputados ladrones para que votaran por lo que necesitaba el pueblo y capaz ni aun así votaban por eso”, aseveró.

Lo que excluyó decir es que el régimen también ha sido una herramienta de persecución y amenaza en contra de gremiales, sindicatos, comunidades organizadas, líderes religiosos, periodistas, exfuncionarios de gobiernos anteriores y que hay miles de denuncias de capturas arbitrarias, torturas y hasta muertes de personas inocentes en las cárceles bajo la tutela del Estado.