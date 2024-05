Asamblea bukelista elimina la Comisión de la Mujer tras mantenerla inoperante como en legislaturas pasadas

La diputada Funes reconoció que si bien hubo logros iniciales, como la reforma para aumentar las penas por delitos de feminicidio y aquellos que ponen en riesgo la integridad física o la imagen de las mujeres, estos avances fueron todo lo que se logró y pronto la comisión se estancó. Asimismo, criticó que la comisión estuvo marcada por la falta de transparencia en la creación y divulgación de la agenda de la comisión. Según lo establecido en el artículo 40 del reglamento interno, la presidenta de la comisión es responsable de crear y divulgar la agenda con anticipación a las diputadas que la conforman. Sin embargo, Funes aseguró que esta agenda no se compartía con la debida antelación.

Marcela Villatoro, diputada de Arena que también formó parte de la comisión inicialmente pero luego delegó su responsabilidad en una diputada suplente, explicó a esta revista que vio con preocupación que la comisión no puso sobre la mesa nuevos expedientes de estudio después de haber archivado los 30 que estaban listos para ser discutidos.

La diputada Claudia Ortiz señaló que si bien algunos expedientes archivados carecían de actualidad, había otros temas que merecían ser debatidos y mantenidos en la agenda legislativa de manera activa.

Ortiz agregó que celebra que la comisión reconoció fechas importantes como el Día Mundial de la Mujer o el Día Nacional de la Endometriosis y emitió dictámenes para pronunciamientos públicos, estas acciones debieron formar parte de un enfoque más amplio y coherente para el empoderamiento de las mujeres en todas las áreas de la sociedad. Esto incluye medidas concretas para prevenir la violencia de género, combatir la impunidad, proteger a mujeres y niñas y promover la autonomía económica de las mujeres.

Además de las diputadas de oposición, lideresas de organizaciones sociales también explicaron a esta revista que el papel de la comisión en la legislatura pasada fue lamentable y que los avances que hubo fueron pocos.

La reconocida feminista salvadoreña y presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Morena Herrera, comentó a GatoEncerrado que la resistencia en la comisión a estudiar la interrupción del embarazo por razones de salud es un reflejo de una cultura que criminaliza y estigmatiza a las mujeres que buscan acceder a servicios de salud reproductiva seguros y legales. Este tema era parte de los expedientes que fueron archivados y olvidados.

Para Herrera, el aborto no es simplemente un asunto moral o legal, sino un problema de salud pública que afecta a las mujeres y que no se está abordando desde los puestos de poder, donde se pueden tomar decisiones: “El problema es que no hay voluntad política para entrar en un debate serio”, dijo.

Ante esa falta de voluntad política del oficialismo, mujeres de diversos colectivos marcharon, el 28 de septiembre de 2021, hacia la Asamblea Legislativa para presentar una nueva propuesta para despenalizar el aborto llamada “Reforma Beatriz”. El bukelismo bloqueó la marcha con barricadas y Agentes del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC). A pesar del bloqueo, diputadas de la oposición tomaron la propuesta y la presentaron ante la Asamblea, pero también fue archivada.

Para representantes de la población LGBTIQ+, la eliminación de la comisión y la falta de acción durante la legislatura anterior también fue motivo de preocupación y una muestra de retrocesos en la lucha por la igualdad y la inclusión. Esa comisión también rechazó la creación de una Ley de Identidad de Género para reconocer los derechos de las mujeres trans en el país.

Ante todos estos señalamientos, GatoEncerrado buscó en repetidas ocasiones a la diputada Alexia Rivas y a las otras diputadas oficialistas para que tuvieran la oportunidad de explicar su versión, pero no fue posible bajo excusa de que tenían “agenda llena”. Rafael Mendoza, de la unidad de comunicaciones de la bancada de Nuevas Ideas, dijo que agendaría una entrevista de las diputadas con este medio, pero nunca ocurrió.