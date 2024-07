El movimiento LGBTIQ+ marcha contra la discriminación que promueve el Gobierno de Bukele

Rodríguez señaló que debido al régimen de excepción que se ha prolongado por más de dos años, representantes de las organizaciones de sociedad civil han sufrido persecución. Criticó que el régimen ha sido utilizado por el Gobierno como parte de su estrategia para perseguir las voces opositoras y conseguir una reelección presidencial que estaba prohibida por la Constitución. Estos acontecimientos, según la activista y que han sido ampliamente documentados por la prensa nacional e internacional, están debilitando de forma significativa la ya frágil democracia en El Salvador. Rodríguez señaló que también le llama la atención que, a pesar de la situación en el país, algunos gobiernos extranjeros guardan silencio y se niegan a brindar asilo y refugio a quienes piden asilo.

La activista tambien señaló que el movimiento lesbofeminista se hizo presente a la marcha para denunciar la precarización laboral de las mujeres lesbianas por el despojo de sus medios de trabajo, la falta de espacios para que ellas puedan estudiar, la discriminación que afrontan las niñas lesbianas en las escuelas y en el Ministerio de Salud.

“Estamos aquí para decir que vamos a resistir y no importa las formas en que quieran callarnos, no nos van a callar, porque estamos resistiendo y hablando por todas aquellas que no pueden”.

Entre los diplomáticos hay algunas excepciones. Un bloque diplomático se unió a la marcha. En el mismo estaban los embajadores y personal de las embajadas de México, Chile, Estados Unidos y el Reino Unido, quienes mostraron su solidaridad con la lucha del movimiento LGBTIQ+.