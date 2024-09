Entre los manifestantes se encontraba Eneida Abarca, una madre que ha dejado en evidencia cómo el Gobierno de Bukele ignora y deja en impunidad los casos de desapariciones en El Salvador. Carlos Abarca, su hijo, desapareció el 1 de enero de 2022, y desde entonces Eneida no ha faltado a una sola protesta. Su presencia es inconfundible: lleva el rostro de su hijo estampado en camisas y carteles, exigiendo respuestas que no llegan. “Se me ha negado el acceso a la verdad y la justicia”, dijo Eneida a GatoEncerrado.

En su lucha por encontrar a su hijo, Eneida ha tocado muchas puertas. Presentó un escrito a la Comisión de Seguridad y Justicia en la Asamblea Legislativa solicitando que citen al ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, para que responda sobre la desaparición de Carlos. Pero su solicitud fue enviada a otra comisión, que, según ella, actualmente ya es inexistente. “Hasta la fecha no me han notificado nada”, detalló con frustración. Foto/Bladimir Nolasco