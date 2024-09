Analistas y constitucionalistas dijeron a esta revista que los abogados elegidos por la Asamblea Legislativa, controlada por el bukelismo, no garantizan que en El Salvador se dé una pronta justicia y que se vele por los derechos de miles de detenidos de forma injusta y sin cargos valederos bajo el régimen de excepción.

El constitucionalista y exmagistrado de la CSJ, Enrique Anaya, señaló que la elección no cumplió con los estándares constitucionales y que las entrevistas que realizaron los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa no cumplieron con los requisitos de transparencia al no hacer públicos los atestados de los aspirantes.

La diputada Marcela Villatoro, del partido opositor Arena, dijo que pidió las hojas de vida de los candidatos para tener una idea de quiénes estaban solicitando ser evaluados. Aunque se las facilitaron, su partido no fue tomado en cuenta para participar directamente en la elección.