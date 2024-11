Bukele insinúa la reactivación de la minería metálica en El Salvador

El presidente inconstitucional Nayib Bukele publicó en sus redes sociales, este 27 de noviembre, que es “absurdo” que El Salvador sea el único país del mundo con una ley que prohíbe totalmente la minería metálica. Insinuó que sin esa ley, el país podría tener una “transformación” social y económica con todo el oro disponible. Para justificar sus insinuaciones, Bukele recurrió a su narrativa cristiana —en un país donde 8 de cada 10 ciudadanos consideran importante la religión y se identifican como católicos o evangélicos— y afirmó que fue “Dios (quien) colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies” para ser “aprovechado” de forma sostenible. Sin embargo, ambientalistas y defensores de derechos humanos siguen sosteniendo que la reactivación de la minería metálica sería un atentado contra la vida humana y una destrucción ambiental del país, pues aseguran que la “minería verde” o sostenible no existe.

“No hay minería responsable, no hay minería verde, no hay minería que no dañe el ambiente. Y en un país tan pequeño como El Salvador, sobrepoblado y con los bienes naturales ya degradados, con poca agua y con poca calidad de agua, no podemos permitirnos que venga una industria a dañar todavía más”, dijo Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), en un evento sobre justicia climática realizado este 28 de noviembre.