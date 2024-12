Entre enero y abril de 2024, el Ministerio de Hacienda aseguró haber distribuido $10 millones entre los partidos políticos que participaron en las elecciones presidenciales y legislativas de este año. De esos, $4 millones fueron entregados a los partidos FMLN y Arena; pero de los otros $6 millones se desconoce el paradero, ya que la falta de transparencia gubernamental imposibilita dar seguimiento al dinero público. Así lo señaló la organización Acción Ciudadana en su más reciente informe sobre deuda política.

La deuda política, según la Constitución de la República y la Ley de Partidos Políticos, es el monto que Hacienda está obligada a entregar a los institutos políticos que participan en las elecciones, con el fin de evitar que las campañas electorales sean financiadas con dinero ilícito, por grupos criminales o sectores que buscan beneficiarse de su relación con los candidatos que resulten ganadores. El monto que Hacienda debe pagar es definido por el costo que se asigna a cada voto que los partidos reciben en las elecciones.

Este monto, como todo el dinero público, debe ser auditado por la Corte de Cuentas de la República (CCR) y otras instituciones contraloras para garantizar que ha sido utilizado correctamente. Incluso, los partidos también deben transparentar, por obligación de ley, el financiamiento que reciben de fuentes privadas.

“En el año 2023, los partidos políticos no recibieron el pago del anticipo de la deuda política correspondiente al proceso electoral 2024. Comenzaron a recibir este anticipo hasta enero del año 2024. El Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda detalla que se han desembolsado, hasta la fecha, un estimado de $10 millones en concepto de pago del complemento de la deuda política. Lastimosamente el Portal no detalla a qué partidos políticos se entregó esta información, pero a inicios del año, Hacienda reveló que $4 millones habían sido entregados a los partidos Arena y Fmln, desde enero hasta abril, pero no tenemos datos de a dónde se entregaron los otros $6 millones aproximadamente”, explicó Denisse Siliézar, coordinadora del Centro de Investigación Política de Acción Ciudadana.