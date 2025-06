Ruth López no pudo dar declaraciones a los periodistas nacionales e internacionales que llegaron a los tribunales para cubrir la audiencia inicial. Los policías que la trasladaban, la empujaron para que caminara rápido por los pasillos del Centro Judicial “Isidro Menéndez” hasta las oficinas del juzgado. Sosteniendo una biblia verde en sus manos esposadas y vestida con las ropas blancas que los privados de libertad son obligados a utilizar en las celdas, alzó su voz durante los 36 segundos que los policías la arrastraron frente a las cámaras y micrófonos.

“No me traían, porque no me cambiaba de ropa. Querían que viniera con traje”, dijo, para explicar por qué fue trasladada al juzgado casi dos horas después de la convocatoria para la audiencia.

“¡No me van a callar! ¡Un juicio público quiero! La gente merece saber. El que nada debe, nada teme”, fue lo que alcanzó a gritar antes de llegar al juzgado.