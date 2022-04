La Montañona sigue abandonada por el MARN tras los voraces incendios

Una situación ignorada

Un año después de los incendios, los representantes de la mancomunidad La Montañona aseguraron a esta revista que no se han realizado esfuerzos concretos de parte del MARN y el Ministerio de Agricultura y Ganadería para restaurar los daños. En sus palabras, parece que las consecuencias de los incendios han sido ignoradas por las autoridades.

La relación que tiene la mancomunidad con el MARN se limita a un convenio de cooperación para ejecutar un proyecto del Fondo Francés. Este proyecto comenzó a ejecutarse en 2016 y finalizará en 2023. Tiene componentes de manejo forestal, gobernanza y gestión sostenible del territorio. Según los representantes de la mancomunidad, el rol del MARN ha sido solamente el de un intermediario para el desembolso del dinero, no tiene un papel protagónico de apoyo en la ejecución.

Los representantes de la mancomunidad aseguraron a GatoEncerrado que las únicas acciones que se han realizado para mitigar los daños de los incendios han sido en el marco de ese proyecto. Las acciones concretas realizadas fueron: la reparación de dos reservorios de agua utilizados para apagar incendios y la plantación de 200 pinos en algunas zonas dañadas.

Para entender por qué el MARN ha sido un agente pasivo en el proyecto del Fondo Francés que ayudaría a prevenir incendios y por qué no ha implementado más medidas para la restauración del paisaje boscoso en La Montaña, esta revista solicitó en tres ocasiones distintas una entrevista con representantes del MARN. Pero no se obtuvo respuesta, a pesar de que se buscó en las instalaciones de la institución al jefe de prensa, José Fagoaga y a Ana Regina Vásquez, de la unidad de comunicaciones. Ninguno de los dos resolvió al cierre de esta nota.

Al final, a pesar de la importancia ecosistémica e hídrica de La Montañona, el MARN no ha desarrollado proyectos para la reforestación de la zona agrícola para el mejoramiento de los ecosistemas dañados por los incendios, no ha realizado acciones de prevención como la elaboración de brechas cortafuego naturales, no ha delegado un equipo técnico para declarar las áreas naturales protegidas que han sido solicitadas con el objetivo de gestionar un plan de manejo y protección de estos territorios.