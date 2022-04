Asamblea autoriza compras sin controles y con exención de impuestos en régimen de excepción

La Asamblea Legislativa prorrogó por 30 días más el régimen de excepción que termina este 27 de abril, acompañado de otro régimen que le permite al Gobierno realizar compras de bienes y servicios sin cumplir con los procedimientos y controles que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).

La maniobra de saltarse la Lacap fue usada durante la emergencia por la pandemia COVID-19 en 2020 y ha sido aplicada en otras leyes aprobadas por la nueva Asamblea como la ley alabí, ley de la Lotería Nacional, ley simplificada de adquisiciones para obras municipales y ley para la construcción de cárceles. El mecanismo para omitir los procesos de la Lacap también se pretende aprobar en la ley de construcción del aeropuerto del Pacífico y del Tren del Pacífico.

El decreto del “Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado en el marco de la Declaratoria del Régimen de Excepción”, autoriza al Órgano Ejecutivo, a través de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública del Ministerio de Hacienda (UNAC), a emitir los instrumentos normativos que permitan realizar contrataciones y adquisiciones para dar cumplimiento a las disposiciones del régimen de excepción. “En consecuencia, no serán aplicables las disposiciones que establece la Lacap”, sostiene el artículo 1.

Además establece que durante la prolongación del régimen de excepción, las compras estarán exentas de todo tipo de impuesto fiscal, aduanal y municipal, incluyendo todo tipo de aranceles, así como del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios.

Durante las intervenciones en el pleno legislativo, los diputados oficialistas aseguraron que la ley permitirá que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada adquiera equipo, armamento, uniformes y alimentación. El 30 de marzo, la Asamblea reformó el presupuesto general para destinar $80 millones a los ministerios de la Defensa Nacional, y de Justicia y Seguridad Pública para compra de armas, equipamiento, uniformes, vehículos y uniformes.

Jorge Castro, diputado de Nuevas Ideas, dijo que las contrataciones de la Lacap contemplan plazos y términos “complejos”. “Por lógica, si estamos ante una situación de emergencia para poder combatir y controlar esta ola de violencia, necesitamos que esos plazos y esa contratación de esos bienes y servicios sea acelerada. Eso nada tiene que ver con la transparencia”, argumento.

Su colega Marcela Pineda tomó la palabra para describir los pasos y tiempo que conlleva realizar las compras bajo la Lacap. “No podemos darnos o el ministerio no se puede darle el lujo de no dar los implementos necesarios a la PNC”, justificó. Añadió que la ley contempla las contrataciones directas, pero estas no garantizan que estén libres de impuestos o gravámenes, como sí lo hace el régimen especial transitorio.

José Marinero, abogado especialista en derecho administrativo y políticas públicas, dijo a GatoEncerrado que los procedimientos de la Lacap parecen engorrosos, y se pueden mejorar, pero fueron hechos para garantizar el buen uso de los recursos públicos.

El especialista indicó que el uso de esta ley tiene tres finalidades: primero, regula la competencia, porque permite que las instituciones reciban las oferta más convenientes para los intereses públicos; se crea un mecanismo de transparencia, para que no existan dudas de cómo se desarrolló el proceso y la gente se entere quiénes tomaron las decisiones para seleccionar al proveedor, quién fue el ganador y por qué razones; tercero, se garantiza la integridad, porque asegura que el dinero no se pueda ni en manos de los funcionarios públicos o en privados.

GatoEncerrado reveló que el 17 de abril de 2020, durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, el ministro de Salud, Francisco Alabí le compró 26 mil pares de botas de hule a la empresa de su tía política y de sus primos. Un año y medio después, uno de los argumentos del Tribunal de Ética para liberar al funcionario de una sanción ética fue que existía una normativa que habilitaba saltarse la Lacap y habilitaba las compras directas.

El sábado 23 de abril, por la noche, el presidente Bukele anunció la convocatoria al Consejo de Ministros para pedir la ampliación del régimen. 18 minutos después, el presidente de la Asamblea Ernesto Castro convocó a la sesión plenaria extraordinaria para el domingo a las 2 de la tarde.

El régimen para saltarse la Lacap no fue mencionado por el presidente Bukele ni por los funcionarios del gabinete de seguridad en el acto de entrega del documento para prorrogar el régimen de excepción. El jefe de fracción de Nuevas Ideas Christian Guevara incorporó la pieza de correspondencia en la modificación de agenda y fue subida al sitio minutos después de su lectura en el pleno.