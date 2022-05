El Estado salvadoreño sigue sin garantizar una reinserción integral a los migrantes retornados

A Roxana le dijeron que el viaje hacia Estados Unidos, como mucho, iba a durar tres días. No tenía que preocuparse. Así que, convencida de que en su pueblo Concepción Quezaltepeque, en Chalatenango, nunca encontraría oportunidades, tomó sus cosas personales en una pequeña maleta y se marchó el 12 de febrero de 2012.

Como no tenía visa ni los permisos para trabajar en Estados Unidos, decidió que la mejor opción era viajar con un “coyote”; es decir, una persona a la que le podía pagar para que la guiara en el camino, con contactos para evitar ser víctima de grupos criminales y que le dijera qué hacer ante las autoridades y retenes de la ruta migrante.

“Cuando decidí irme, me lo plantearon bonito, bonito. Me dijeron que no iba a sufrir, que no me iba a pasar nada, me dijeron que iba a estar aproximadamente tres días en México”, recordó Roxana.

Esos tres días, sin embargo, se convirtieron en un mes. Al inicio del viaje, en su paso por Guatemala, el coyote le ordenó que se cambiara de ropa. Le entregó un short, una blusa de tirantes y unos tacones, algo totalmente nuevo e incómodo para Roxana. El coyote le instruyó que al pasar frente a las cámaras de migración dijera que “iba a buscar a su marido” que se encontraba en México. El plan que Roxana aún no terminaba de comprender resultó. Logró pasar de Guatemala a México con una visa falsa.

Al llegar a Pijijiapan, Chiapas, agentes de migración detuvieron el autobús en el que se transportaban Roxana y el coyote. Cuando pasaron por su asiento, el coyote le dijo a los agentes que Roxana era su esposa y agregó que ya tenía tres meses de embarazo. Obviamente, aunque todo era falso, Roxana no negó la información.

Los agentes de migración, sin embargo, no les creyeron. Los bajaron del autobús y los detuvieron por una semana, en la que Roxana no pudo comer ni dormir bien. Después de ese tiempo, que recuerda como “días de angustia”, los agentes de migración la trasladaron hacia otro centro de detención.

“Cuando me sacaron de ese lugar, me llevaron en un carro bien blindado, con rejas, como si yo era un animalito que se les iba a escapar. Me llevaron con esposas en las manos y los pies. Yo me sentía frustrada, como si había cometido algún delito. Cuando me tuvieron allí en Chiapas, me tuvieron casi un mes. Me apartaron de todos, porque para ellos yo había cometido un gran delito, porque llevaba mi pasaporte con visa ilegal, y me llevaron a máxima seguridad”, relató Roxana.

Estar aislada en una especie de prisión de máxima seguridad ni siquiera fue lo más difícil. Lo peor, según recuerda, ocurrió cuando la examinaron físicamente, porque sintió que eso fue más un abuso sexual que un chequeo.

“Me llevaron a que me revisara supuestamente un ginecólogo, y yo les decía que no había tenido ninguna relación con nadie, yo no tenía nada. Pero ellos me decían e insistían en que yo estaba embarazada. Comenzaron a examinarme, me metieron las manos, me sangraron toda. Yo sentí que mi mundo se me quebrantó, se me perdió, sentí que fue algo que me marcó mi vida”.

Vulnerada y sin respuestas, Roxana permaneció otras tres semanas en el centro de detención, ya que era acusada de llevar una visa falsa.

Cuando finalmente fue enviada hacia El Salvador, se sintió frustrada. Regresaba al mismo lugar de donde pretendía huir, pero ahora estaba peor que antes. Con las secuelas de un abuso sexual y con una nueva deuda con el coyote. Eso la hizo jurar que nunca más volvería a intentar irse.

Pero, como suele ocurrir, la realidad es tan grave que ese tipo de juramentos no pesan nada cuando se colocan en la balanza junto a la situación económica. Así que a los 15 de haber regresado a El Salvador, volvió a emprender el viaje con un coyote diferente.

En este nuevo intento logró avanzar un poco más y llegó hasta la Ciudad de México, pero fue allí donde el grupo con el que se movilizaba fue confundido y secuestrado. Según recuerda, cuando los secuestrados se dieron cuenta que se habían confundido, los liberaron de inmediato en un parque. Fue en ese lugar donde agentes de migración capturaron nuevamente a Roxana y por segunda vez la regresaron a su país.

Deficientes atenciones al retornado

Al entrar en territorio salvadoreño fue enviada al Centro de Atención al Migrante, dependencia de la ahora Gerencia de Atención al Migrante (GAMI), en el que como apoyo recibió agua y una llamada para comunicarse con su familia.

Este protocolo ha experimentado algunos cambios, pero el agua y la llamada siguen manteniéndose como las atenciones principales que el Centro de Atención brinda al momento inmediato del retorno de los salvadoreños.

Cuando Roxana regresó en 2012 de su segundo intento de migración, la Ley de Extranjería de ese entonces no reconocía a las personas retornadas en ninguno de sus artículos. Ahora, con la Ley Especial de Migración y Extranjería aprobada en 2019, pareciera que esta situación no ha cambiado, ya que de los 346 artículos de esa ley, solo dos están dirigidos a la población retornada.

Los artículos 322 y 323 de esa ley especifican que la Dirección General de Migración y Extranjería (DGMI) es la que estará a cargo de la recepción y atención de las personas retornadas y que deberá facilitarles ciertos servicios. En el reglamento de esta ley se propone la creación de la Dirección de Atención al Migrante, ahora Gerencia, que brindará servicios en el Centro de Atención al Migrante.

El protocolo de atención del Centro se limita a la entrega de alimentación, implementos de higiene básicos, vestimenta, traslado a terminales de transporte, pago del pasaje, llamadas nacionales e internacionales y acceso a internet; además de atención primaria en salud y atención psicológica de emergencia.

Sin embargo, este último tipo de atenciones se limita únicamente al momento inmediato del retorno. Es decir, cuando la persona abandona el Centro no recibe un seguimiento de su estado de salud físico y psicológico, a menos que se avoque a una de las doce Ventanillas de Atención al Migrante, ubicadas en algunas cabeceras departamentales, para que esa persona pueda ser remitida a establecimientos de salud.

Estas ventanillas son parte de las iniciativas que impulsa el programa “El Salvador es tu Casa”, que data de 2017 y que cuenta con una base impulsada en 1998 con el programa “Bienvenido a Casa”. Estos dos programas son bajo los que se rigen las instituciones que atienden el retorno de salvadoreños.

El programa “Bienvenido a Casa” comprende el accionar de las instituciones frente a la repatriación y bienvenida de las personas retornadas, mientras que el programa “El Salvador es tu Casa” es un sistema de servicios después del retorno.

En este último se ofrece un listado de oportunidades de trabajo y de capacitación para la reinserción laboral de la persona retornada y aunque esta iniciativa representa un gran apoyo a las personas retornadas, su alcance es muy limitado.

En 2020, la DGMI registró 10,716 salvadoreños retornados vía aérea y terrestre, y según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, solo 575 personas fueron beneficiarias de los programas que ofrece “El Salvador es tu Casa”, renombrado en 2021 como “Programa Nacional de Atención y Reinserción a Personas Retornadas”; es decir, que solo el 5.37 % de la población retornada de ese año tuvo acceso.

Uno de los nombres que más destaca entre los programas ofertados es el del “Proyecto de Reintegración Productiva con Atención Psicosocial a Personas Migrantes Retornadas”, que “consiste en entregar capital semilla a emprendimientos de personas retornadas, además de ofrecer un proceso de formación integral”.

Este es el único proyecto vigente en el que en su nombre considera la atención psicosocial; sin embargo, en la práctica esto no se ve reflejado, ya que los beneficiarios participan únicamente de procesos formativos para el fortalecimiento de sus ideas de negocio, dejando el ámbito psicosocial de lado.

La reinserción laboral es el aspecto al que más le apuestan las instancias gubernamentales para la dinámica de reintegración de las personas salvadoreñas retornadas, y aunque sí es muy importante, no es la totalidad.

Para Carolina Quinteros, coordinadora de investigación de la Fundación Panamericana del Desarrollo, se necesita un seguimiento integral de la persona retornada, ya que vuelven a los mismos ambientes hostiles de los que partieron y a eso se les suma las afectaciones físicas y, sobre todo, emocionales que les dejó el proceso de migración.