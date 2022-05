Militares capturaron a Carolina tras una denuncia anónima en Facebook

Esa publicación fue retomada inmediatamente por medios digitales afines al gobierno de Nayib Bukele y por el periódico oficialista Diario El Salvador y el Noticiero El Salvador de canal 10.

Preocupado por esa publicación, uno de los familiares de Carolina llegó por la mañana a la estación policial del Puerto de La Libertad y preguntó por cuál delito la estaban acusando. Los agentes respondieron que Carolina sería acusada de extorsión y que por esa razón tampoco podían devolver el celular y los $68 que le incautaron, ya que era “evidencia que formaba parte de la investigación”.

Dos días después de andar buscando justicia para Carolina, el familiar se enteró de que fue trasladada a la Procuraduría General de la República (PGR) del Puerto de La Libertad, donde pudo conversar con un procurador, quien le dijo que Carolina podría salir libre “si fueran otros tiempos” porque que las autoridades no tienen nada en su contra, pero que por el régimen de excepción la orden es: “nadie puede salir libre”.

Ese mismo procurador, viendo la situación, le permitió verla y platicar con ella por 20 minutos. Ese permiso para acercarse fue algo excepcional, ya que durante el régimen no hay concesiones de nada para nadie.

Para dar seguimiento legal a su caso, la familia de Carolina contrató a un abogado particular, a quien ha tenido que pagar $1800 por sus servicios. Ese abogado solicitó, a la Delegación del Puerto de La Libertad, la bitácora del 9 de abril, cuando Carolina se presentó a raíz de la publicación en Facebook, con la esperanza de que esta fuera una prueba fehaciente de su inocencia; sin embargo, la información fue denegada.

En la audiencia inicial, Carolina fue acusada del delito de agrupaciones ilícitas y también fue enviada a prisión preventiva por seis meses, que está cumpliendo en el Centro Penal de Ilopango, mejor conocido como Cárcel de Mujeres.

Desde la decisión judicial, los familiares han visitado la fachada del penal, casi todos los días, con la esperanza de que el caso de Carolina sea reconsiderado y recupere su libertad. Pero mientras eso no ocurre, también llegan para dejarle paquetes de higiene personal y alimentación. Esos viajes, como es lógico, generan muchos gastos imprevistos a la familia y por eso han decidido no seguir pagando abogado particular. Por ahora, solo piden justicia y que las denuncias con información falsa no alcancen a ningún otro miembro de la familia.