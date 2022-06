Los paquetes agrícolas no llegan a todos los pequeños productores

Roberto Flores, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal de Asuchío (Adesco), dijo que buscaron el apoyo de la alcaldía de Zaragoza, donde el personal del área de Proyección Social les entregó un formulario, que pedía requisitos distintos a los del RUPA, según se observa al hacer un comparativo. La Adesco llenó los papeles y entregó un listado de 138 personas, de esos 35 no aparecieron como beneficiarios. El 19 de mayo, la directiva mandó nuevamente el listado con las personas que no salieron en el padrón; pero la alcaldía solo se comprometió a enviar la lista al MAG.

GatoEncerrado preguntó al MAG sobre las personas que no aparecían como beneficiarias. Se limitaron a responder que tenía que ver con los filtros aplicados y que no tenían información de cuántas personas fueron excluidas.

Julio César Granado, agricultor y jardinero de Asuchío, es uno de los agricultores que no salió beneficiado. En 2011 y 2012, César ya había recibido el paquete, pero el siguiente año no apareció. “A lo mejor me sacaron del sistema. No volví a intentar inscribirme porque sentía temor de que no iba a salir “, comentó. Este año, se inscribió a través de la Adesco, pero tampoco tuvo éxito.

Para César, el paquete iba a representar un respaldo económico ante el alza de los precios. El agricultor dijo que una de las medidas que tomará es disminuir la siembra tanto de maíz como de frijol y maicillo de tres a dos tareas, porciones de terreno alquila a $15 cada uno. Su idea es cultivar únicamente para el consumo de su familia de cinco integrantes.

“Voy a tratar de sembrar un poquito, pero ya no la cantidad de antes porque está muy caro el abono”, explicó a GatoEncerrado. Con la época de cultivo encima, César además se enfrenta a otro problema: no encuentra semillas porque en los agroservicios locales se ha agotado.