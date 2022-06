Las mujeres que se quedan en el Corredor seco

El desgaste de la salud de mujeres cuidadoras

Durante los primeros seis meses de transitar por la ruta migrante, el esposo de María logró comunicarse con ella y sus hijos para contarles que a pesar de las dificultades del viaje, se encontraba bien. Pero llegó un momento, en junio de 2018, cuando María dejó de ser contactada por su esposo.

“Yo tenía una desesperación grande, porque no me podía comunicar con él y hay bastantes personas que se van y no regresan nunca, ni el cuerpo tan siquiera. Ese era el temor que yo tenía. Yo no dormía, no comía, yo me puse bien pechita. Yo llegué a una depresión”, dice María, para describir cómo la angustia de no saber nada sobre el paradero de su compañero de vida la afectó mental y físicamente.

***

Monti, psicóloga de Cristosal, asegura que desde las investigaciones y los casos que ha podido sistematizar, las afectaciones en la salud de las mujeres cuidadoras se repiten a diario en toda la región: “Las mujeres normalmente hablan de que padecen de nervios, insomnio y demás, pero en realidad lo que tienen a la base han sido más problemas cardiovasculares y se han agravado otro tipo de problemas congénitos que puedan tener”.

Este tipo de problemas en la salud física y mental de las mujeres cuidadoras también se extiende a los demás integrantes de la familia. En el hogar de María, por ejemplo, el hijo mayor se resintió porque su padre tuvo que migrar y sintió culpa por no haber sido él quien se fuera a los Estados Unidos, para que su madre y hermanos más pequeños no se sintieran solos. La hija menor mostró un cuadro de depresión, ya que pasaba largos periodos de tristeza y extrañando a su padre. La niña no sabía cómo expresar lo que sentía, solo lloraba constantemente, según recuerda María sobre esa época.

Para Monti, a nivel psicológico, la movilidad es devastadora para las personas que se quedan, sobre todo en niñas y niños: “Ellos desarrollan depresiones profundas porque están enfrentando la ruptura familiar, pero también la incertidumbre de no saber dónde están sus padres o madres”.

Vulnerabilidad de los niños que se quedan

La investigadora también resalta que muchas veces ambos padres se ven en la necesidad de migrar y dejan a sus hijos al cuidado de familiares que no tienen el mismo amor, compromiso y responsabilidad. Hay casos peores, en los que los niños quedan al cuidado de amistades o vecinos: “Esto evidentemente va a causar que los niños y niñas que se quedan pueden sufrir hechos de violencia”.

Ruth Osorio es representante del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU) y ejecutora de proyectos sobre educación integral de la sexualidad en 17 municipios afectados por el Corredor Seco en Usulután. Según Ruth, en este territorio los problemas no solo se limitan a la insostenibilidad de la vida, también llama la atención que es la porción del territorio salvadoreño donde más embarazos en niñas y adolescentes se registran. Desde 2017, Osorio viene trabajando estos procesos en este territorio, con el objetivo de dar a conocer los derechos sexuales reproductivos y la prevención de la violencia sexual.

Con la experiencia que ha adquirido en el territorio, Osorio concuerda con Rina Monti y asegura que la migración de ambos padres, por razones climáticas, deja en una condición de vulnerabilidad a los hijos, pero sobre todo a las niñas: “Son abusados sexualmente por miembros del hogar (que supuestamente tienen la responsabilidad de cuidarlos), como sus tíos, primos, hermanos, algún familiar. Entonces se podría decir que no hay un ambiente seguro, sino que es de desconfiar de todo”.

A pesar de todo ese panorama, la hija de María no tuvo que vivir el calvario de muchas niñas cuando ambos padres se ven obligados a migrar, ya que su madre la acompañó en el proceso.

En el tiempo en que María no fue contactada por su esposo y estaba con incertidumbre de lo que había pasado con él, una prima que vive en Estados Unidos sí logró comunicarse con las autoridades de migración, quienes le informaron que fue detenido por agentes de migración y estaba esperando su deportación.

Marco internacional de movilidad climática

Según la Cepal, para el 2030, los países de la región centroamericana aumentarán el nivel de vulnerabilidad frente a múltiples amenazas y el riesgo de desastres, así como los efectos del cambio climático. Eso provocará que más personas afectadas por la crisis climática, como los esposos de María y Doris, se vean obligados a migrar internamente o hacia el exterior para buscar soluciones.