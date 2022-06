Sin agua no hay vida. Para las mujeres del corredor seco esta no es una frase vacía, tener agua significa poder cosechar los alimentos, poder calmar la sensación de resequedad en la garganta cuando la temperatura sobrepasa los 35° C, bañarse y refrescar el cuerpo a las 3:00 p. m. cuando el sol pega directo en las casas de lámina, darle de beber a los animales para evitar que mueran por las condiciones extremas de la crisis climática.

Para estas comunidades el agua no es un derecho y cada día del verano se convierte en reto que no siempre es posible superar. Este es un recorrido por las experiencias de resistencia para poder tener acceso al agua durante en verano y que la vida sea posible en este territorio.