Educación sexual

En la antepenúltima reunión de la Comisión de la Familia también se hicieron otros cambios. El artículo 33 del anteproyecto enviado por el despacho de la primera dama contemplaba que las niñas, niños y adolescentes tenían el derecho a recibir educación integral de la sexualidad y atención de la salud sexual y reproductiva, y que familia, la sociedad y el Estado eran responsables de garantizarlo.

Asimismo, se indicaba que el Ministerio de Educación debía incluir la educación integral de la sexualidad como parte de la currícula nacional en todos los niveles educativos.

Sin embargo, tras el cambio, dejaron establecido que los padres, madres y la familia tiene el rol fundamental y primario del ejercer el derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes a recibir educación integral de la sexualidad y atención de la salud sexual y reproductiva. Mientras que el Ejecutivo, a través de los ramos de Educación y Salud, definirán las estrategias a implementar según sus competencias.

La diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, aceptó que hicieron las modificaciones por las quejas recibidas en redes sociales y propuso una nueva redacción para que se comprendiera que “es un derecho de las familias dar educación a sus hijos de manera primordial y fundamental”.

“Esta ley, tal y como está planteada, cambia a un enfoque preventivo. Nosotros no queremos arreglar el problema, queremos que el problema no suceda. El derecho a la educación implica una obligación de los padres a brindar la educación, pero el derecho es del niño y la educación para la sexualidad forma parte de su educación; por tanto, es un derecho de un niño, niña o adolescente, no es solamente un derecho del adulto a cargo del niño”, dijo Callejas.

El ministro de Educación, Mauricio Pineda, acusó a las anteriores administraciones de tratar este de forma irresponsable.

“Nosotros no queremos seguir siendo irresponsables; por eso, de una manera decidida vamos a asumir la responsabilidad de dar lineamientos para garantizar el adecuado enfoque de dicha asignatura”, dijo.

El jefe de fracción del partido de derecha Arena, René Portillo Cuadra, agradeció a los movimientos por la presión que hicieron para que las reformas estuvieran “encaminadas a respetar el derecho a la vida, respetar la decisión de los padres de cómo educar a sus hijos, y que el Estado no tuviera un rol subsidiario, sino un rol protagónico de la defensa de la familia”.

Para Wendy Barrera, integrante de la Red Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, es necesario implementar la educación integral de la sexualidad en la currícula educativa para que los niños y adolescentes puedan conocer sus cuerpos, aprender a establecer límites y prevenir embarazos tempranos, así como para que sea una persona formada en el tema quien imparta este tipo de educación, porque familia no siempre cuenta con los conocimientos adecuados.

“En la actualidad el sistema funciona en que la familia es la responsable de la educación sexual, y eso nos ha llevado a un mapa de embarazos muy fuerte. La familia no está ni ha estado cumpliendo con su rol de educadores en la sexualidad; entonces es absurdo el delegarle a la familia el rol primario de la educación sexual cuando la familia misma no tiene educación sexual”, aseguró Barrera.