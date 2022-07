La UES encubre a los agresores

El historial de Hernández

Aunque el caso de agresión sexual nunca fue investigado por ninguna institución interna de la UES, Hernández acumuló otras denuncias por acoso laboral cuando era secretario de comunicaciones. Uno de esos casos es el de una empleada de la Secretaría, quien denunció en septiembre de 2018 una serie de acciones en su contra que afectaron sus laborales y su salud mental y emocional.

Cinco días después, una segunda empleada sumó otra denuncia contra Hernández por acoso laboral. Según la víctima, los malos tratos por parte del secretario de comunicaciones venían desde 2007, cuando supuestamente y sin ninguna evidencia la acusó de robar material histórico.

En febrero de 2019, la Comisión Disciplinaria y de Conflictos recomendó al Consejo Superior Universitario (CSU) remitir la denuncia a la Fiscalía General Universitaria para abrir un expediente disciplinario en contra de Hernández y que se siguieran las investigaciones correspondientes para determinar si efectivamente el secretario había atentado contra la integridad física o moral de los miembros de la comunidad universitaria, que es infracción clasificada como “menos grave” en el artículo 12, literal h, del Reglamento Disciplinario de la UES.

En ese mismo año, la Fiscalía Universitaria demostró que Hernández incurrió en la infracción de atentar contra la integridad física o moral de las dos empleadas que lo denunciaron y aconsejó al CSU sancionar administrativamente de acuerdo al artículo 17, literal a, del reglamento de la UES, el cual establece la suspensión máxima de un mes sin goce de sueldo y la inhabilitación hasta por dos años para ejercer funciones en organismos colegiados y desempeñar cargos de autoridades universitarias.

A pesar de la conclusión a la que llegó la Fiscalía Universitaria, el CSU se convirtió en una especie de protector de Hernández, ya que dilató el proceso por más de dos años y realizó siete audiencias inútiles que nunca daban por cerrado el caso, con la sanción que correspondía o la absolución.

Diferentes fuentes internas de la UES dijeron a GatoEncerrado que algunas veces las audiencias se suspendían por diferentes motivos, como que no había quorum, pero que en el fondo era “porque no había interés de las autoridades para resolver a favor de las víctimas”.

En la séptima audiencia, que se realizó el 26 de mayo de este año, el rector de la universidad, Roger Arias, dijo que las personas que integran el Consejo ya deberían tener una decisión para evitar dar una mala imagen: “No podemos dar esa imagen mala hacia la población salvadoreña de que no somos capaces de autoregularnos”, comentó.

Esos comentarios del rector, según coincidieron las fuentes internas de la UES, iban más en la línea de limpiar la imagen de la universidad ante las múltiples notas que salieron sobre el caso en distintos medios de comunicación que para procurar justicia para las víctimas.

El defensor de los Derechos Universitarios, Luis Antonio Lipe, justificó ante GatoEncerrado que el retraso se debía a que no todos los consejeros votaban y por eso la audiencia tenía que reprogramarse para hacer una nueva votación.

“Son 37 consejeros pero muchas veces no van a votar todos. El problema en estas situaciones es que hay muchos que se abstienen y por eso no se logra que se de la votación para sancionar o absolver”, dijo Lipe.

GatoEncerrado también buscó al fiscal general de la UES, Rafael Humberto Peña, para conocer el trabajo que realizó en el caso de las dos empleadas de la Secretaría y para preguntarle sobre por qué no se hizo nada en el caso de Rosa; pero, el fiscal solo respondió que en el caso de las empleadas no podía decir nada por la reserva: “Ya tiene un tiempo de estar, no es cosa de un mes, la reserva ya tiene más de un año, así que yo no puedo hablarle de eso”, dijo.

Al final y después de dos años y ocho audiencias, el pasado 2 de junio, el Consejo acordó con 24 votos a favor sancionar a Hernández por atentar contra la integridad física o moral de las dos empleadas de la Secretaría.

Keyla Cáceres, de la Colectiva Amorales, criticó que la sanción más parece una medida para quitarse de encima la exigencia pública de justicia en el caso: “La decisión que se ha tomado es sin duda alguna la más acertada; sin embargo, sí es cierto que se hizo porque había un escrutinio público sobre el Consejo”, dijo.

Según el vicerrector académico de la UES, Raúl Azcúnaga, a Hernandez se le interpuso la sanción máxima que el reglamento establece: un mes sin goce de sueldo y dejarlo inhabilitado para desempeñar cualquier cargo de dirección durante dos años. En su lugar, fue elegida otra persona para asumir la Secretaría de Comunicaciones.

Lissania Zelaya, de la Colectiva Amorales, explicó a GatoEncerrado que la sanción impuesta a Hernandez no es suficiente, pero se debe a que la Universidad de El Salvador no reconoce en su normativa la violencia contra las mujeres y por eso no existen mecanismos de sanción, prevención ni detección.

“Lastimosamente, esa es la sanción mayor que reconoce el reglamento disciplinario y obviamente no es suficiente para nosotras”, dijo Zelaya.

Una de las (ahora) exempleadas de la Secretaría de Comunicaciones aseguró que van a seguir apoyando a otras víctimas de Douglas Hernández que aún no lo han denunciado porque tienen miedo a represalias.

“Para nosotras esto no es motivo de celebración ni de alegría, porque en ningún momento quisimos vernos en este proceso. Nadie quiere pasar por una situación tan desgastante y tan estresante y sobre todo por tanto tiempo”, dijo una de las exempleadas a GatoEncerrado, después de que todo el proceso finalizó.

En su historial, Hernández también acumula otras denuncias por acoso laboral. En mayo de 2019, 11 empleados y exempleados de la Secretaría de Comunicaciones presentaron una denuncia ante la Defensoría de los Derechos Universitarios.

En la carta entregada a la Defensoría, los empleados exponían que en la Secretaría existía una segmentación de los trabajadores propiciada por el secretario. Según el documento, Hernández acusó a algunos empleados de perder o arruinar equipo utilizado para las producciones audiovisuales. En su carta, también señalaron que Hernández “desvalorizaba” frecuentemente el trabajo que realizaban los trabajadores que no son afines a su gestión.

“En diferentes oportunidades ha bloqueado o eliminado publicaciones por cuestiones personales”, expusieron en la denuncia.

Ante las constantes amenazas de despido y acoso laboral, los empleados también solicitaron al CSU que Hernández fuera trasladado; pero, en el caso de mantenerlo en el mismo puesto, los 11 pidieron ser trasladados hacia otras áreas o dependencias de la universidad para evitar el acoso.

Uno de los 11 explicó a GatoEncerrado que en ese momento de la denuncia todos tenían un contrato “muy malo” y que le consta que Hernández “es un gran misógino, violentador de muchas cosas, a las compañeras las trataba mal”.

Agregó que tras una denuncia individual que hizo, Hernández se le acercó para amenazar con despedirlo si no firmaba una carta para desistir de la denuncia que había hecho.

“Tengo familia, por eso tuve que firmar esa carta para desligarme. Este señor me hizo sentir tan mal que me quebré por un momento y si eso hizo conmigo, ¿cómo no hará sentir a las compañeras?”, dijo el empleado.

Para conocer su versión de los hechos y darle la oportunidad de explicar lo ocurrido en el caso de Rosa, el caso de las dos exempleadas por el que fue sancionado y la denuncia de los otros 11 empleados, GatoEncerrado buscó a Hernández en su oficina el 24 de mayo, a las 2:10 de la tarde. Un empleado de la universidad en el lugar dijo que le iba a preguntar si podía recibir a periodistas, pero cuando regresó dijo que Hernández mandó a decir que “ahorita no está dando entrevistas a la prensa”.