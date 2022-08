El reto de la estanflación para El Salvador

Bibliografía

Cantizzano, I. (2022 de Mayo de 16). El Salvador tiene el mayor peso de remesas en América Latina. Obtenido de El Economista: https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-tiene-el-mayor-peso-de-remesas-en-America-Latina-20220516-0005.html

Hurtado, J. (14 de Julio de 2022). Inflación en EE. UU. alcanza nuevo máximo: 9,1% anual en junio. Obtenido de France 24: https://www.france24.com/es/programas/economía/20220714-inflación-en-ee-uu-alcanza-nuevo-máximo-9-1-anual-en-junio

Jordá, Ó., Liu, C., Nechio, F., & Rivera-Reyes, F. (28 de Marzo de 2022). Why Is U.S. Inflation Higher than in Other Countries? Obtenido de Federal Reserve Bank of San Francisco: https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2022/march/why-is-us-inflation-higher-than-in-other-countries/

Nasdaq. (2022). Brent Crude (BZ:NMX). Obtenido de Nasdaq: https://www.nasdaq.com/es/market-activity/commodities/bz:nmx