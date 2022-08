El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) determinó que la construcción y funcionamiento del “Estadio Nacional de El Salvador”, anunciado por el presidente Bukele el 30 de diciembre del año pasado, tendrá un alto impacto ambiental.

Las obras que son clasificadas de alto impacto implica que dejarán daños de gran extensión y que serán permanentes, irreversibles y acumulativos, según el documento de categorización que usa el MARN para clasificar ambientalmente los nuevos proyectos.

Según el sitio web del Sistema de Evaluación Ambiental del MARN, el 12 de julio de 2022 el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), dirigido por el hermano del presidente, Yamil Bukele, introdujo dos solicitudes para la obtención del permiso ambiental. La primera solicitud de evaluación fue ingresada con el número de referencia NFA966-22 y, según aparece en el sistema, no fue admitida. La segunda solicitud con el número de referencia NFA965-2022 se encuentra “esperando respuesta del titular”. En el sitio no se encuentran documentos disponibles para revisar más detalles.

¿Qué significa la no admisión de la solicitud?

Una ex técnica de evaluación y cumplimiento ambiental que trabajó varios años en el MARN, consultada por GatoEncerrado, explicó que la “no admisión de una solicitud de evaluación” es un criterio técnico que utiliza el ministerio para detener proyectos que se pretenden ejecutar en zonas cercanas o dentro de un área natural protegida. En este caso, el estadio se construirá aproximadamente a 251 metros del parque Bicentenario, un área natural protegida llamada “El Espino-Bosque Los Pericos”.

Comentó que el MARN estableció este criterio “pensando en inversiones privadas” debido a que al ingresar una solicitud los interesados presionaban para que se hicieran observaciones al proyecto, avanzara y se aprobara. “Entonces, técnicamente, se tiene un soporte para que no se hagan intervenciones en áreas protegidas. No se admite el ingreso ni siquiera para evaluarlo”, explicó.

Sin embargo, consideró que al tratarse de un proyecto del gobierno, lo probable es que el MARN cambie ese criterio en el sistema o reciba el proyecto y le solicite al INDES un estudio de impacto ambiental.

Según la descripción ingresada al MARN, el área total de tierras para la construcción del nuevo estadio es de alrededor de 175,960m2 (incluido el aparcamiento) y la superficie total de construcción es de aproximadamente 57,500m2.

El estadio tendrá un campo profesional de fútbol, tribuna de 50,000 asientos, salas de espectadores, salas de deportistas, salas de gestión, salas de prensa, salas de VIP y VVIP, salas de operación del estadio y salas de equipamiento. Además, la obra al aire libre, incluye dos campos de baloncesto, una cancha de fútbol rápido para cinco personas y parqueo para 2,000 vehículos.

Impacto para el Bicentenario

El parque Bicentenario, administrado por las alcaldías de San Salvador y Antiguo Cuscatlán, es hogar de al menos 2,241 especies de animales que se encuentran de forma permanente en el área natural protegida. De estas, un total de 123 especies de aves anidan en los árboles del parque y 21 especies, entre anfibios y reptiles, son parte del ecosistema, según registraron los inventarios de fauna de SalvaNatura, organización ambiental que administró el parque entre 2010 y 2020.

Este parque también es importante por su potencial hídrico. Sus suelos tienen clasificación IV y V; es decir, con gran nivel de infiltración. Las 800 manzanas alrededor del parque significan el 1 % de la cobertura del acuífero de San Salvador y produce el 40 % del agua, según una publicación de El Diario de Hoy.

La bióloga de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Fátima Romero, dijo que las construcciones aledañas a áreas naturales protegidas tienen impactos ambientales muy grandes.

Explicó que se estarían afectando los corredores biológicos o ecológicos, que son los espacios geográficos que dan conectividad entre los paisajes y los hábitat naturales; además aseguran que la biodiversidad de los ecosistemas se mantengan y se conserven. También son áreas de amortiguamiento.

No es la primera vez que el área protegida del Espino-Bosque Los Pericos se encuentra bajo amenaza. Desde mayo de 2021, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) viene gestionando la construcción de una rampa vehicular sobre una parte del área natural. Este proyecto afectaría el hábitat de especies que se encuentran en amenaza y peligro de extinción, según investigó GatoEncerrado en agosto del año pasado.



El MOP inició demolición de las instalaciones de la escuela

El año pasado, el presidente Bukele anunció que la construcción del estadio se financiará con cooperación de la República Popular China. Además, dijo que la Escuela Militar será reubicada en una zona “más acorde”, ya que la actual tiene 30 años y cuando se construyó no estaba rodeada de centros comerciales. “La nueva Escuela Militar contará con el doble de espacio y mejores instalaciones”, escribió en Twitter.

El 1 de abril, la embajada de China en el país anunció que el Grupo de Delegación Específica de China Aviation Planning and Design Institute (Grupo) Co., Ltd. firmó el acta de conversación exterior sobre investigación y diseño del proyecto del estadio con el representante de INDES.

“Todo va en forma y en tiempo con lo relacionado al nuevo Estadio Nacional de El Salvador”, dijo el presidente del INDES, Yamil Bukele, en una entrevista radial de mayo de 2022.

En junio de este mismo año, el Ministerio de Obras Públicas publicó que estaban iniciando con las tareas de desmontar y demoler la infraestructura de la ex escuela militar. Según la embajada de China, obra iniciará en septiembre.