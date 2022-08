Una de las discusiones que persiste en países subdesarrollados, está relacionada con la importancia que la inversión pública tiene en la promoción del crecimiento económico y sobre todo en la competitividad de un país. Aún, en algunos de estos países, persisten algunos funcionarios, empresarios e ideólogos que se aferran a los conceptos del vetusto Consenso de Washington, que pregonó por la disminución de la participación del aparato público en la economía, bajo el supuesto que una mayor libertad a los mercados, lograría una expansión significativa de la inversión privada y crecimientos inusuales de la producción, generación del empleo y por ende del bienestar en la población.

En el sentido más amplio, es cierto que los mercados funcionan apropiadamente cuando no existen factores ajenos que afectan la definición de los precios, logrando simultáneamente una mejor asignación de los recursos de la economía. Sin embargo, eso se cumple razonablemente bien si los mercados son competitivos, y además, las condiciones que habilitan la producción y fortalecen al capital humano que demandarán los empresarios, existen en las calidades y cantidades demandadas, por lo que los empresarios se convierten en simples tomadores de factores y condiciones; ambos aspectos que en los países de la región centroamericana no necesariamente se cumplen. De allí que, para la promoción de dichos aspectos, la participación del sector público se vuelve fundamental, dado a que salvo contadas excepciones, estas no son de interés de los empresarios en lo individual, aunque sí del empresariado en colectivo.

Lo reconoce de esa forma el Índice de Competitividad Global que, formulado por el World Economic Forum (2019), destaca que para que un país sea competitivo confluyen una serie de aspectos concentrados en cuatro diferentes pilares, que incluyen los llamados factores habilitantes para el entorno de inversión y producción; el fortalecimiento del capital humano; el desarrollo de mercados y la promoción de ecosistemas de innovación. Aun cuando el sector público tiene incidencia en todos ellos, es claro que en los dos primeros vectores, la participación pública es fundamental, sobre todo si lo que se persigue es el desarrollo de condiciones generales de inversión que permitan que el país sea competitivo y avance en la producción de bienes y servicios de alta calidad y diversificación y en la generación de empleo.

Los países del mundo lo han entendido de esa forma, por lo que, independiente de la línea filosófica de su gobierno, la participación de la inversión pública se ha mantenido en altos niveles, con el propósito de promover la competitividad. Así, durante el período 2012-2016, los países del ASEAN ‒reconocidos internacionalmente por los bajos niveles de tributación y gasto público‒ reportaron un nivel de inversión pública media equivalente al 6.1% del PIB, mientras que los países de Latinoamérica registraron 3.9% del PIB y los países de la OCDE lo hicieron en 3.3% (2019); por supuesto que algunos países particulares como Hungría, Noruega y Estonia aumentaron su inversión pública hasta alcanzar 7.3%, 6.2% y 5.7% del PIB en 2020, los cuales los convierten en buenas prácticas. (OCDE, 2022; Armendáriz y Carrasco (2019)

Lamentablemente, en Centroamérica no todos los países han entendido la importancia de la inversión pública sobre la potenciación de la competitividad y el crecimiento económico, por lo que aunque con diferencias temporales y de condiciones generales, destacan Panamá y Nicaragua quienes reportaron inversiones medias en torno al 5.9% y 5.8% del PIB durante el período 2012-2016, mientras que en el otro lado del espectro, los países que reportan menores niveles de inversión son Costa Rica y Guatemala, con 2.6% y 2.9% del PIB, respectivamente; sin embargo, lo más preocupante en el comportamiento de la inversión pública en la región está en Guatemala, en donde los niveles son bajos, pero también decrecientes, como consecuencia de una política de austeridad malsana que demuestra que los gobiernos de este país han preferido reducir la contribución pública, aunque esto implique afectar el crecimiento económico y el bienestar para sus pobladores.