Masacre de El Calabozo cumple 40 años sin recibir justicia

Familiares y víctimas sobrevivientes de la masacre de El Calabozo, esperan que su caso no siga en impunidad. Sin embargo, temen no alcanzar justicia debido a la falta de voluntad que existe por parte del Estado salvadoreño, para llevar justicia a casos ocurridos durante el conflicto armado, tal como pasó cuando el juez del caso El Mozote intentó acceder a los archivos militares y no se le permitió. Foto/Emerson Flores