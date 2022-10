El régimen separó a Lucía de su padre

Él todos los días, ¿y mi papá cuando va a venir? Esos hombres que no me lo sueltan, esos hombres no lo mandan, mami yo quiero a mi papi. Le digo yo, hoy vamos a ir a San Salvador. ¿Y me vas a poner la camisa donde dice libertad para mi papi? Sí, le dije yo. Acá andamos, anda conmigo donde quiera que yo ande, pero la verdad es injusto. Hasta la primera dama dicen nacer con cariño y cuál es el cariño que le tiene a los niños no, no tiene cariño para los niños porque… él con dolores de cabeza. Yo lo tengo en control con una pediatra, en la clínica pública, ella me lo está chequeando por unos dolores de cabeza que le han caído. Me le da vitaminas. Le doy su lechita, yo ahí ando contemplando, la verdad en ese en ese modo. Pero él siempre… nosotros entramos al cuarto del papá. Me dice que le ponga la tele en el cuarto de mi papi y ahí está en su cama acostado. Y así es que estamos aquí luchando por esto, ojalá que haga caso el presidente que piense pues que pandilleros son pandilleros e inocentes son inocentes.