"El dinero no alcanza", el documental de Elim TV que describe la realidad económica de los salvadoreños

Una productora con trayectoria

La productora Documentales Ilumina nació en 2015, según su propia descripción, como una respuesta a la necesidad de impulsar el periodismo de investigación bajo una visión integral del evangelio.

En estos siete años la productora ya cuenta con catálogo de varios documentales en distintos temas ambientales (Minería metálica y Ley de Agua), medios de comunicación (Proceso de reformas a la telecomunicaciones y surgimiento de Corporación Cristiana de Radio y Televisión), sociales (Cultura de paz, Reinserción, Situación laboral en el sector maquila y caso de la colonia Málaga ), culturales (Pueblos originarios y Memoria histórica de El Salvador), educación (Sistema educativo y Educación sexual integral), migración y análisis políticos.

El director de Ilumina Documentales, Adonaldo Arias, dijo a GatoEncerrado que estos proyectos audiovisuales buscan explicar un temas complejos en un formato que permite extenderse para explicar con sencillez que no todo lo que dicen los gobernantes es verdad y que hay otro lado de la historia.

“Es complicado elegir un tema (para abordarlo desde un documental) porque hay una polarización, no hay espacio para el debate de ideas. Hay gente que cree tener toda la verdad y hasta en la iglesia misma hay gente que piensa que hay que decir amén a todo lo que dicen los gobernantes (…) Pero cuando tenemos un acercamiento bíblico completo y no solo reproducimos la tradición religiosa, vemos a profetas denunciando las injusticias, vemos al mismo Juan Bautista haciendo una increpación y por eso perdió la cabeza, o a un Pablo revelándose al César. Vemos mucha resistencia pero a la injusticia y a la mentira, no a la persona”, reflexionó Arias.

De acuerdo con Arias, ser parte de una iglesia evangélica, como Misión Cristiana Elim, no los excluye de tocar temas de importancia social.

“Vimos la oportunidad de generar reflexión, con un formato que mezcla historias, con temas de análisis crítico y también un análisis pasado por el filtro de la fe. Creo que la sociedad salvadoreña tiene bien marcadas la idea de que la iglesia no debe involucrarse en temas de realidad nacional y en temas de política, pero la política rige la vida de la sociedad de la familia y a Dios le interesa el bienestar total de la persona, no solo en su alma”, sostuvo.