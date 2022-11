Se busca juez para cambio de nombre

“Mi nombre es Mónica Linares Hernández, soy una mujer trans de 43 años. Casi siempre digo mi edad porque generalmente Latinoamérica tiene la expectativa de vida de las mujeres trans en 35 años. Para mí, pasar de los 35 es ganancia. No soy de las que dice ‘no, no me pregunte la edad'”.

Mónica explicó a GatoEncerrado que nació y vivió su niñez en el departamento de Santa Ana, en un pueblo salvadoreño limítrofe con Guatemala. A los 14 años se vio obligada a emigrar a la capital, San Salvador, para buscar un mejor futuro.

“El detonante para mí creo que fue el ser una mujer trans joven, con una expresión de género femenina en los (años) 90, 91. En los años 96, 97 más o menos, hacíamos trabajo sexual en las calles con una compañera (…) y existía una Ordenanza Contravencional que hablaba de poner multas a quien ofreciere y a quien comprare sexo en las calles”.

Después de enfrentarse al Cuerpo de Agentes Metropolitanos —una especie de policía municipal— por ejercer el trabajo sexual en las calles, Mónica tenía claro que no existía ninguna organización ni institución que defendiera sus derechos. Al darse cuenta de la realidad de estar desprotegidas, Mónica y sus amigas empezaron a organizarse para defenderse.

“Nos pareció interesante el poder estar defendiendo nosotras mismas nuestros derechos y no creernos la mentira de que las trans no podemos hacer otra cosa que no sea prostitución”.

Muchos años después, en 2008, el proyecto que soñaron se cumplió: fundaron la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), de la que actualmente Mónica es la directora.

Para 2012, seis organizaciones se aliaron para formar la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género: Colectivo Alejandría, DIKE, Comcavis Trans, Generación Hombres Trans, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y ASPIDH. Ese espacio ha venido trabajando para que el Estado salvadoreño estructure una ley que reconozca el derecho a la identidad de las personas trans.

La Mesa por una Ley de Identidad, decidió emprender un nuevo camino debido a la falta de leyes de reconocimiento y protección de las personas trans: interponer demandas para acceder a cambios de nombre. Los procesos de demanda los realizó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), una organización que brinda servicios jurídicos. FESPAD pertenece a redes nacionales e internacionales y lucha por el respeto a los derechos humanos.

En 2019, echando mano de jurisprudencia internacional, FESPAD presentó cuatro demandas ante Juzgados de lo Familiar que buscaban cambios de nombre para personas trans. Tres de las demandas se interpusieron en San Salvador y la demanda de Mónica fue presentada en el Juzgado de Santa Ana.

Los cuatro Juzgados rechazaron las demandas, pero FESPAD apeló ante las Cámaras de lo Familiar. En San Salvador, las Cámaras ordenaron a los Juzgados, en dos ocasiones, conocer por qué en las demandas se argumentaba que los nombres registrados de las personas trans afectan su dignidad humana. En Santa Ana la historia fue diferente. La Cámara de lo Familiar apoyó la decisión del Juzgado de rechazar la demanda.

Kerlin Belloso, abogada de FESPAD y una de las encargadas de estos casos, aseguró a esta revista que el Juzgado y la Cámara de lo Familiar de Santa Ana argumentan la ausencia de una ley específica para no conocer la demanda de Mónica. Belloso explicó que a partir de este nuevo rechazo sólo quedaba un último recurso: presentar un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), proceso que según Belloso se realizó en 2019 y aún no existe una respuesta.

La abogada señala que mientras no exista una Ley de Identidad de Género, la autorización del cambio de nombre y género de las personas trans quedará bajo el criterio de los jueces de Familia.