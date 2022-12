“Cuando me soltaron [a principios de septiembre] yo prácticamente me quedé en la calle. No tenía forma de ir a Nueva York”, dijo. David trabajó por una semana cargando contenedores de helado para una bodega en El Paso, Texas, para pagar su boleto de avión de $160 a la ciudad de Nueva York. Cuando llegó no tenía información sobre dónde encontrar refugio y tuvo que dormir en la calle y en los parques por siete días.

David no publicó videos de migrantes fallecidos ya que TikTok monitorea el contenido delicado, pero Documented verificó los videos. Toda su experiencia del mes y medio que duró su odisea a Nueva York fue capturada en video, y fue la razón por la cual en sus videos David explica lo peligroso que es el viaje, cómo encontrar refugio en la ciudad de Nueva York, así como el tiempo que tomó para asistir a su primera cita de inmigracion en 26 Federal Plaza.

“Veo que hay un vacío de información sobre lo que realmente está pasando durante el viaje y en los albergues”, dijo Ramírez, agregando que actualmente está buscando un abogado que lo ayude con su caso de asilo.

Mostrando lo que no se dice

Lionel Baquero, 30, llora cuando encuentra vídeos en TikTok del Tapón del Darién, o del desierto de Sonora en México. Le recuerdan su propio viaje a los Estados Unidos cuando dejó su natal Cuba en septiembre del 2021, voló a Uruguay y viajó en carro, canoa, y a pie por una docena de países, haciendo 30 paradas, antes de llegar a Las Vegas un mes después.

Durante su viaje él, como David, se dio cuenta que la mayoría de videos creados por inmigrantes mostraban sólo el espejismo de haber llegado al país, y no los largos días de caminata, o las varias ocasiones que alguien puede fallecer mientras viaja de país a país. Publicaciones como el New York Times y PBS ya habían publicado historias sobre la travesía, pero Lionel dice que él “quiso mostrar que el viaje es difícil” después de vivirlo en carne propia.

En uno de sus videos Baquero dice: “aquí va la explicación de porque dijo que el Darién y la selva es peligroso, y por qué les aconsejo que no entren en ella”. Muestra canoa de 12 pasajeros navegando tranquilamente en las aguas entre Necocli, en Colombia, y Acandi en Panamá. En el mismo video, incluye una animación de la distancia de 56 kilómetros que deben navegar, y luego interpone una captura de pantalla de Google que muestra canoas hundidas donde varios migrantes han muerto en diferentes ocasiones. “Me quedó claro que podría haber muerto”, dice Baquero.