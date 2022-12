Las medias verdades de la nueva ley de pensiones

“Es una reforma pensada en el cotizante”, aseguró el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, días después de haber presentado la propuesta de reforma de pensiones, que consistió en tres nuevas leyes: la Ley integral del Sistema de Pensiones, Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y de Disolución del FOP y la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones. Los diputados aseguraron que realizarían un análisis profundo de las propuestas, pero fueron aprobadas por el pleno menos de un mes después de su presentación, sin evidencia de un profundo análisis.

GatoEncerrado responde algunas de las inquietudes que han surgido a partir de la aprobación de la ley y lo expuesto por funcionarios públicos. El Gobierno de Nayib Bukele ha reiterado que garantizará una reforma integral que beneficiará a todos los salvadoreños; no obstante, al revisar entre líneas, en las reformas se encuentran detalles que demuestran que no todo es cierto en el discurso gubernamental. Aunque han asegurado que el gobierno no podrá tocar el dinero de las pensiones, estos fondos sí podrán invertirse en Certificados de Obligación Previsional (COP). Aunque se dará un incremento del 30 % a las pensiones, este aumento beneficia más a quienes ya tenían pensiones superiores a la mínima. Además se excluye a las pensiones por invalidez o supervivencia. Por otro lado, aunque es llamada ley integral, no contempla la necesidad de incluir a los trabajadores del sector informal.

¿Todas las pensiones aumentarán un 30 %?

No. El aumento únicamente se aplicará a las personas pensionadas por vejez; es decir, que hayan cumplido con la edad legal de jubilación y cotizado 25 años. No aplica para las pensiones por invalidez total o parcial ni por sobrevivencia.

En el caso de quienes hicieron uso del anticipo permitido por la reforma del 2017, la ley dice que el incremento se les “ajustará” conforme al porcentaje pendiente de reintegrar del anticipo de saldo a la fecha de la solicitud, sin tener que devolverlo. La diputada Suecy Callejas dijo que la pensión de estas personas aumentará pero se “les va a descontar del 30 % lo que usted retiró”, porque no pueden recibir lo mismo que quienes no retiraron parte de sus ahorros.