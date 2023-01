Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) para el periodo 2022-2024, conversó con GatoEncerrado sobre la situación actual de los periodistas que enfrentan “ataques o golpes de baja intensidad”, como denomina a las estrategias del Gobierno de Nayib Bukele para debilitar la libertad de prensa y a los medios de comunicación. En esta entrevista enumera algunas: la asfixia económica, a través de la pauta publicitaria como instrumento de premio o castigo y amenazas contra empresarios para que dejen de anunciarse en medios no oficialistas; la intervención de celulares a través del Software espía Pegasus y reformas para promover la censura, entre otras.

Su preocupación es que luego de las elecciones de 2024, el escenario para ejercer el periodismo llegue al extremo de tener periodistas criminalizados, procesados judicialmente, encarcelados, en éxodo y, en el peor de los casos, asesinados. Antes de que eso suceda, hace un llamado a la comunidad internacional para que replantee su interacción diplomática con un país que “viola derechos humanos”.

Durante la presentación del balance sobre libertad de prensa en 2022, con datos hasta el 15 de diciembre, Apes informó que hubo 125 agresiones contra periodistas y 151 afectaciones. ¿Podría brindarme los datos actualizados hasta el 31 de diciembre?

La Asociación de Periodistas de El Salvador cuenta desde el año 2018 con un centro de monitoreo de agresiones a periodistas que registra la data de casos de vulneraciones. Hay que mencionar que son casos de los que la Apes se entera, probablemente pueden haber subregistros que son aquellos de los que no nos enteramos o a veces también la gente no quiere que se den a conocer. Al menos durante el año 2022, cerramos con 128 casos y 155 afectaciones. Si hacemos una comparación con 2021, la cifra fue un poco mayor de 219, pero hay que mencionar que de esos 219, 84 correspondían a la coyuntura electoral. En 2021 tuvimos elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano, alcaldes y alcaldesas, se instaló un centro de monitoreo especial y tuvimos esa cantidad que generó ese aumento.

Hay que evitar confundirse, que no se vaya a pensar que entonces han bajado (los casos de vulneraciones) y no ha pasado nada acá en El Salvador o están disminuyendo las agresiones. Es lo contrario: Si bien en números las afectaciones pueden ser un tanto menores, la gravedad de las afectaciones son mucho mayores de las que ya había registrado la Apes desde la instalación del Centro de Monitoreo. Voy a colocar un ejemplo: El caso de Pegasus. A inicios de 2022, nos enteramos, gracias a un trabajo de dos organizaciones internacionales, Access Now y Citizen Lab, del espionaje de al menos una treintena de periodistas y personas defensoras de derechos humanos con un software que solo se le vende a Estados. No creo que el Estado de Guatemala, Honduras o de Nicaragua quiera estar vigilando al menos a más de 30 periodistas y personas defensoras de derechos humanos de El Salvador; lógicamente, es el Estado salvadoreño. Eso es grave, porque hay que recordar que el espionaje no está legalizado en El Salvador. No hay explicación del Estado salvadoreño hasta la fecha. Apes presentó una denuncia formal a inicios del año pasado, justo cuando se presentó este informe y se hizo público este evento. Entre esos medios afectados está GatoEncerrado.

Otro de los hechos que nos ha preocupado es el tema de la salida de periodistas del país por el contexto del régimen de excepción. En 2022 tuvimos alrededor de siete periodistas que se fueron en el marco del régimen para prevenir cualquier implicación de alguna sanción penal por sus publicaciones periodísticas, porque en el marco del régimen se aprobaron reformas al Código Penal y a la ley de Proscripción de Pandillas que puede penalizar con cárcel a periodistas que cubren temas sobre pandillas. Hemos hecho análisis con abogados de algunas notas y se advertía que podría aplicarse estas reformas a las y los colegas y eso implicó que salieran, pero también hay alrededor de otros cuatro periodistas que se vieron vulnerados o amenazados por funcionarios o instituciones y tuvieron que salir del país. El caso más grave es el de un comunicador que trabaja en una oenegé; él fue amenazado de muerte por parte de miembros de la Policía Nacional Civil y le tocó irse, prácticamente de un momento a otro, para salvaguardar su integridad física que, yo esperaría, el Estado salvadoreño no lo vea como un hecho menor.

No solo tenemos la reforma a la Ley de Proscripción de Pandillas, del Código Penal, a la Ley de Telecomunicaciones, a la Ley Internacional a las Telecomunicaciones, también está la instalación de la figura del oficial de cumplimiento, en el marco de la Ley Contra Lavado de Dinero, que es una es una imposición bastante ambigua por parte de la Fiscalía, porque pretenden hacerle creer a la ciudadanía que las organizaciones de sociedad civil o empresas no rendimos cuentas o no somos auditadas o no somos transparentes; todo lo contrario. Cualquier organización o empresa tiene que rendir cuentas de sus auditorías del trabajo que está haciendo, pero la figura del oficial de cumplimiento preocupa por la forma tan injerente que tiene hacia las organizaciones o empresas; te obligan a que contrates a una persona que sale de tu salario, y no todas las empresas u organizaciones pueden tener el lujo de pagarle a alguien. Prácticamente se convierte en un informante directo del trabajo que hace la organización con la Fiscalía, y no está obligada esta persona a mantener una vinculación con la organización o con la empresa.

¿Considera que es otro mecanismo de control por parte del gobierno?

No aprueban una ley de agentes extranjeros, pero sí este tipo de medidas.

¿Lo ve como una alternativa a la Ley de Agentes Extranjeros que el gobierno y su Asamblea querían aprobar?

Claro. Y este gobierno tiene esa narrativa de “aquí no se mata periodistas, aquí no hay periodistas presos, aquí no hay medios cerrados”, pero yo me atrevería a decir que están implementando golpes de baja intensidad, como en la guerra. No les conviene encarcelar a periodistas, porque este año entramos en contexto preelectoral y hay una intención bien clara de este gobierno de mantenerse por más tiempo en el poder, aunque sea inconstitucional, y la forma de cómo atacar a los medios de comunicación y periodistas que no son afines al oficialismo es justamente haciendo lo que nosotros hemos ido registrando: el uso de la pauta publicitaria gubernamental o la pauta oficial como premio o castigo.

¿Esto es nuevo? No, no lo es, gobiernos anteriores lo han hecho, pero éste ha sido mucho más voraz. Antes al menos reducían un tanto la publicidad en algunos medios; ahora, han castigado con cero publicidad a varios medios de comunicación. La Relatoría de Libertad de Expresión tiene un informe que habla sobre los mecanismos para regular la pauta publicitaria oficial —que es publicidad, no propaganda, dos cosas bien diferentes—. ¿Por qué no debe ser utilizada como premio o castigo? Porque cuando lo haces vulneras el derecho a la libertad de expresión, ¿cómo? me van a decir quienes me están leyendo. Bueno, en dos sentidos: uno, porque la gente deja de enterarse de qué está haciendo el gobierno —insisto, publicidad, no propaganda, por eso también hay estándares o recomendaciones de la Relatoría sobre cómo debe ser la pauta publicitaria gubernamental, ya que debe ser información precisa, de interés a la ciudadanía, que sume, por ejemplo, sobre una construcción de una obra para rendir cuentas— y, en segundo lugar, porque también apoyan parte de la sostenibilidad del ecosistema de medios, sobre todo privado y, en algunos casos, de los sectores comunitarios; y cuando la quitas, también pierden esos medios la posibilidad de su sostenibilidad.