Las madres adolescentes del confinamiento en El Salvador

Vanessa fue la excepción a estos casos, pues ella sí estuvo en control prenatal desde el segundo mes de embarazo; sin embargo, los controles no eran cada mes como se acostumbra, sino cada dos, según detalla Angélica Pérez, madre de la menor.

“Fue en el periodo de la cuarentena, los controles de embarazo los dejaban tardados para que no fuera muy seguido a la unidad por mucha gente. Los controles se los estaban dejando cada dos meses”, cuenta la madre.

El estudio “Impactos diferenciados en los ámbitos económico y social de la COVID-19 en la situación y condición de las mujeres de los países miembros del SICA (Sistema de Integración Centroamericana)”, presentado en octubre de 2020, señala que el confinamiento obligatorio y la suspensión de los servicios de transporte imposibilitó que las mujeres pudieran trasladarse a los centros de salud para dar continuidad a sus tratamientos, incluido el acceso a anticonceptivos y los controles prenatales.

“La OPS estima que las visitas relacionadas con el embarazo se redujeron en un 40 % en las Américas”, indica el SICA.

Según Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), el incremento de embarazos en menores de edad se debe a diversos factores y el principal es la “cultura de la violación” porque se cree que “los cuerpos de las niñas y las adolescentes suelen ser un cuerpo que puede ser apropiado, se dispone y del cual hay una alta probabilidad de riesgo de victimización, porque hay todo un escenario social que favorece que (la niña) sea callada, silenciada, donde no se habla de la violencia sexual que hay en casa”.

La investigadora de ORMUSA agrega que “La evidencia nos dice que en el caso de la victimización sexual alrededor del 68 % hasta el 70 % los hechos ocurren por un conocido, un familiar del entorno de la víctima. No ocurre en la noche, sino que ocurre precisamente en niñas y adolescentes entre las 12:00 del medio día y las 3:00 de la tarde, cuando las niñas llegan de la escuela y no hay más familiares. Esta victimización en la cuarentena significó tener mayor exposición de las niñas a merced de los perpetradores”.

El documento de UNFPA también señala el abuso sexual como factor principal de los embarazos de menores de edad en este periodo.

“Esto permite suponer que estas niñas fueron víctimas de abuso sexual durante el confinamiento en sus hogares, lo que terminó en un embarazo”, dice el documento.

De acuerdo con datos oficiales, solo entre 2015 y 2020, se registraron en El Salvador 105,930 embarazos de niñas y adolescentes. De ellos, 5,104 se produjeron entre niñas de 10 a 14 años de edad; los cuales, tal y como reconoce la legislación salvadoreña, suponen delitos de violencia sexual.

Por otra parte, entre 2015 y 2019, el Instituto de Medicina Legal (IML) realizó 10,947 reconocimientos o peritajes físicos por diversas tipologías de violencia sexual en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años, de los cuales el 53 % ocurrieron en niñas entre los 10 y los 14 años de edad.

Comparando con las cifras mensuales registradas en 2019 de inscripciones prenatales en el MINSAL, se observa una clara disminución de estas durante el periodo de marzo a agosto en el que se establecieron las medidas con mayores restricciones de movilidad para prevenir contagios por COVID-19.

Mientras que en los primeros tres meses de 2021, 100 niñas llegaron a la sala de partos de acuerdo con un artículo publicado por El Diario de Hoy el 16 de mayo de 2021.

De acuerdo con la publicación, “las niñas fueron violadas durante la época de confinamiento, en el contexto de la pandemia, pero en las salas de parto de los hospitales, las alertas se encendieron a inicios de este año (2021), cuando niñas, víctimas de violación, entre los 10 y 14 años, llegaban para dar a luz”.

Además, indica que solo entre enero y marzo de ese año de 2021, 100 niñas tuvieron partos en hospitales públicos. Ninguna estaba inscrita en los controles prenatales, reveló Mario Soriano, coordinador de la Unidad de Atención Integral a la Mujer, Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud (Minsal).

“Entre enero y marzo (2021) hemos recibido una buena cantidad de niñas y adolescentes (partos). Me voy a referir a las niñas de 10 a 14 años, porque ya atendimos casi 100 adolescentes, lo que significa violencia sexual, tipificado así por nuestro Código Penal. Y la pregunta es: ¿De dónde salieron estas embarazadas, si hace nueve meses estamos en cuarentena total? Entonces, esto significa de que la violencia sexual está presente en casa”, señaló Soriano.

“El incremento de embarazos en mujeres menores de 18 años o niñas y adolescentes durante la pandemia, especialmente durante la cuarentena, se identifica a partir del siguiente periodo donde hay un aumento significativo de alrededor del 20 % de embarazos en niñas y adolescentes. Este aumento implica no solo un aumento en términos generales en mujeres en edad reproductiva sino también en niñas y adolescentes lo cual es más crítico”, declaró Juárez de ORMUSA.

El documento del SICA refuerza este planteamiento: “Otro factor es la exposición de las niñas a sus agresores, pues al estar en confinamiento debían de convivir las 24 horas del día con ellos, esto facilitaba el abuso, sobre todo si se tiene en cuenta que los principales depredadores son personas conocidas e incluso familiares de la víctima”, señala.

La madre de Vanessa, por ejenplo, explicó que se dio cuenta del embarazo debido a rumores de otras personas de la comunidad.

“Al principio no (sabía) porque uno ignora, pero luego se empieza a murmurar y yo me di cuenta, pero luego vino el muchacho y habló conmigo, me dijo que se hacía responsable de ella, que no solo estaba jugando con ella, que si otorgaba el permiso. Tenía que hacerlo porque ella ya estaba embarazada”, cuenta.

Violación en menor de edad

El Código Penal de El Salvador, en su artículo 159, determina que la pena por violación en un menor de 15 años es de 14 a 20 años de prisión. Mientras que el delito de estupro está especificado en el artículo 163 y es en adolescentes de 15 a 18 años; este delito tiene una pena entre los cuatro a 10 años de prisión.