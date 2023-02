El engañoso argumento del ministro de Obras Públicas para perdonar impuestos a cuatro proyectos

ENGAÑOSO

Para verificar esta afirmación, GatoEncerrado platicó con dos economistas y consultó el análisis del experto que elaboró el estudio “Libro blanco: brechas fiscales de El Salvador”, presentado por la Fundación para el Desarrollo de Ciencias Sociales (Fudecso). Los economistas coinciden en que no hay forma de comprobar que el dinero que no se pagará en impuestos realmente se transformará en inversión social y señalaron que en el fondo lo que ha ocurrido es que el Gobierno tiene un serio problema de liquidez y no es capaz de pagar sus impuestos. Además, hasta la fecha de esta publicación, GatoEncerrado no encontró evidencia ni detalles de cuáles son las “obras” que el ministro prometió que se realizarán con el dinero ahorrado. La afirmación del funcionario, por tanto, encaja en la definición de Engañosa, que es una de las categorías bajo las que nuestra sección OjoDeGato hace verificaciones del discurso público.

CONTEXTO

Los proyectos que quedarán exentos de impuestos, desde la firma de los contratos hasta la recepción final de la obra, son: La construcción del bypass de San Miguel, el programa de Caminos Rurales, los proyectos de reparación de obras afectadas por la tormenta tropical Julia y de mejoramiento de las instalaciones de la Universidad de El Salvador (UES) para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Estos últimos dos programas ya gozaban de exención de impuestos.

Este año, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) debía pagar $15 millones de IVA a las empresas contratistas del bypass de San Miguel. Este proyecto de cuatro fases se ha ejecutado con un préstamo por $173.9 millones con la cooperación japonesa; pero, como en todo préstamo, el gobierno debe de asumir el pago de impuestos. El ministro aceptó que su institución no contaba con ese dinero y, de no haberles aprobado la exención de impuestos, la solución tenía que ser un refuerzo presupuestario otorgado por el Ministerio de Hacienda.

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS

Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía de FUNDE, señaló que el perdón de los impuestos sí es un “ahorro” para el MOPT porque no pagará el IVA, pero no existe forma de comprobar que se destinará a inversión social, ya que el mismo ministro aceptó que no contaban con ese dinero para pagar: “Eso no es comprobable, porque realmente no tienen liquidez y lo dice expresamente el ministro en una de sus declaraciones”, señaló el experto.

El economista Rafael Lemus también consideró que el gobierno “está complicado de liquidez y no tiene dinero para cumplir con la contrapartida de pago de impuestos” y “es una manera de quitarse el problema”. Además, dijo que si bien la institución no erogará ese dinero, el Estado tampoco recibirá ingresos.

Para Lemus, el discurso de que habrá inversión en más proyectos es parte de la “publicidad” gubernamental, ya que las cifras en realidad muestran que el gobierno ha sacrificado la inversión pública. “Si esa fuera la lógica de ahorro, ¿por qué no lo hacen con todas las compras y obras del Estado?”, cuestionó.