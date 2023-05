¿La extinción del periodismo en El Salvador?

El pasado lunes 17 de abril, el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, invitó a youtubers y creadores de contenido del país a dar cobertura a las sesiones plenarias ordinarias y extraordinarias en la misma Asamblea. “El derecho a informarse y a informar no es potestad de empresas mediáticas”, expresó el presidente Ernesto Castro en su cuenta de Twitter, justificando su invitación a youtubers y creadores de contenido salvadoreños.

Pero ¿es lo mismo ser “youtuber” y ser periodista? “El término youtuber hace referencia a los creadores de contenido que graban videos sobre sí mismos o sobre su entorno, que protagonizan y/o que administran esos contenidos en un canal de YouTube”. (Berzosa, 2017); el periodismo, en cambio, es una actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Ahora, una vez que he definido estos dos términos, hablemos de ¿cómo el pueblo salvadoreño obtendrá información verídica, contrastada y crítica sobre los hechos ocurridos en el país?

Por otra parte, una investigación publicada por International Crisis Group en el año 2020 titulada: “Todos los trols del presidente: luchas reales y falsas en Twitter en El Salvador”, detalla el aumento de cuentas que se unieron a Twitter en las semanas siguientes a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele el 1 de junio del 2019. Sí bien son de conocimiento público los señalamientos a Bukele, por haber contratado personas, específicamente para interactuar en redes sociales a su favor, está investigación también revela la “irregularidad” en la tasa usual de tráfico orgánico (actividad regular de los usuarios en Twitter). Es decir, esas cuentas creadas en Twitter antes y después de la toma de posesión de Bukele con frecuencia se copian a sí mismas, repitiendo exactamente el mismo mensaje, pero dirigidos como respuesta a diferentes usuarios.

Un claro ejemplo de esta estrategia de comunicación utilizada por el gobierno salvadoreño son las cuentas de Twitter @SomosECastro, cuenta de apoyo a Ernesto Castro, y @BancadaCyan, cuenta oficial del Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, quienes a raíz de la invitación realizada por el presidente de la Asamblea Legislativa publicaron una serie de vídeos en sus redes sociales, en las cuales los youtubers realizaban comentarios a favor del gobierno y bajo el mismo discurso con el que decidieron manejar esta campaña de comunicación. De igual importancia, estos vídeos también fueron re retwitteados,; es decir, compartidos en los perfiles oficiales de Ernesto Castro y la Asamblea Legislativa.

Fueron reproducidas frases como “Gracias a la Bancada Cyan por el excelente trabajo que están haciendo en el bien del pueblo salvadoreño” y “Me siento bastante agradecido con el presidente Ernesto Castro, los diputados y el presidente”; casualmente estos mensajes coinciden con el mismo concepto comunicacional y/o palabras claves que el presidente Ernesto Castro utilizó en sus redes para manejar este evento- estrategia comunicacional. Además, muestran un apoyo total al gobierno liderado por el presidente Bukele.

Así que, para mí, lo que nos quieren vender como “una nueva era de las comunicaciones”, es la anunciada oficial del monopolio de comunicación e información en pro de la segmentación del contenido que al gobierno salvadoreño le beneficie comunicar o no a la población.

Cabe destacar que la Bancada Cyan también publico vía Twitter: “Los creadores de contenido y youtubers son aliados para compartir las transformaciones que estamos experimentando en el país”. Bajo la definición de la Real Academia Española (RAE), la palabra “aliado” significa dicho de una persona: Que se ha unido y coligado con otra para alcanzar un mismo fin.

¿El periodismo está en extinción o sólo es una campaña más del gobierno salvadoreño para tener un equipo comunicacional paralelo al formal que ya poseen, con el objetivo de seguir cuidando y manteniendo la imagen del presidente Nayib Bukele y de todo su séquito? porque parece que la gran mayoría de youtubers y creadores de contenido que se hicieron presentes al Salón Azul de la Asamblea Legislativa de El Salvador poseen un discurso pro-gobierno. Para mí, el periodismo NO está en extinción y menos ahora que ha llegado a niveles altamente críticos al gobierno, situación que ha causado una medida desesperada para el gobierno salvadoreño, a tal grado de establecer un plan comunicacional que involucre a personas que creen contenido de vocería bajo la agenda del gobierno de Bukele.

No, el periodismo NO está en extinción, es sólo el gobierno creando su propio monopolio comunicacional y restringiendo cada vez más la información sobre las actividades que se manejan dentro y fuera del gobierno. NO es “derecho a informar con objetividad y dignidad” como declara el presidente Ernesto Castro en su cuenta de Twitter, es una nueva cerca que interfiere con el quehacer del verdadero periodismo en El Salvador.