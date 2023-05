Los rostros de la endometriosis en El Salvador

“En el Seguro (ISSS) no me creían”

A veces los diagnósticos equivocados y tardíos ocurren porque se consulta con profesionales de medicina general sin suficiente conocimiento o porque, tanto profesionales como pacientes confunden los síntomas con otros padecimientos.

“Se debe buscar la atención médica adecuada. La lentitud en el diagnóstico puede originar el desconocimiento de la enfermedad. No la pensamos en el día a día”, manifiesta la ginecóloga.

Nathaly empezó su control ginecológico a los 18 años y, antes de escuchar la palabra endometriosis, le diagnosticaron ovarios poliquísticos, inicios de cáncer cervical provocado por el Virus del Papiloma Humano (VPH) y otros más relacionados con el intestino, colon y riñones.

Pero ella no es la única. Después de 12 años de dolores intensos de vientre que le impedían caminar Elizabeth Izaguirre recibió todo tipo de diagnósticos, siempre bajo la minimización de su dolor por parte del personal médico.

“Mi cuerpo me dice que hay algo mal y los médicos dicen que no tengo nada. Solo me trataban como si fueran problemas de colon y estreñimiento, o infección de vías urinarias durante el periodo. Por eso, decían que la regla era insoportable. Los dolores me incapacitaron para caminar, pero en el Seguro (Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS) no me creían”, cuenta.

Mayra Bolaños, coordinadora del programa Derechos Sexuales y Reproductivos para una Ciudadanía Inclusiva, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), asegura que es de suma importancia, tanto para la población como para el personal médico, la educación en salud sexual y reproductiva con un enfoque integral para garantizar atención adecuada a las pacientes. En la actualidad, según Bolaños, no hay un sistema educativo que brinde información sobre esta condición de salud a la que las mujeres están expuestas y que limita su calidad de vida, porque todos los espacios están construidos desde mitos y prejuicios.

Del mismo modo, la ginecóloga Martha Lazo considera que muchas mujeres sufren en silencio los dolores menstruales, precisamente por creer que estos siempre son normales o por vergüenza a hablar de ellos. Buscan asistencia médica hasta que llegan a situaciones extremas.

“Los diagnósticos tardíos se deben a esa vergüenza, a ese tabú que aún la población femenina tiene en cuanto a su sexualidad,” señaló

Campañas de educación e información evitarían la exclusión de las mujeres con diagnósticos complicados y garantizarían una atención integral muy diferente a la que recibió Katherine, pues cuando el dolor y el sangrado llegaban, ella iba a consultas al ISSS donde fue atendida por profesionales de medicina general y ginecología, pero ninguno acertó con el diagnóstico de endometriosis.

Algo cambió para Elizabeth. “Un día la endometriosis lastimó mi ovario derecho y sentía que me moría”, recuerda. “Me atendieron en el Hospital General del ISSS. Aún sin saber que era, me decían que podría ser apéndice. No estaban seguros, solo me operaron porque el examen de sangre indicaba que algo muy malo estaba pasando, pero me hacían radiografías, rayos x, ultras y no hallaban nada”, relató. Solo hasta entonces, el personal médico empezó a considerar la posibilidad de endometriosis.

La salvadoreña cuenta que sus dolores no pararon ahí, solo tuvo una pausa de dos meses. En la actualidad, su calvario continúa y le tratan la endometriosis con el método anticonceptivo de la inyección de tres meses (con acetato de medroxiprogesterona). Sin embargo, a causa de los síntomas tuvo que renunciar a su trabajo, dejó de cotizar y el ISSS ya no le brinda el tratamiento. Por el momento, remedios caseros y naturales han ayudado a reducir un poco los dolores.

No obstante, el fantasma sigue presente en su vida y ahora teme que el endometrio se esté extendiendo a su intestino porque “casi todos los días” hay dolor rectal y, especialmente, cuando defeca. También siente dolor cada vez que tiene relaciones sexuales, y lo sufre igualmente en el lado derecho de la zona inferior de la pelvis.

Relata que a sus 20 años empezó a consultar por los dolores intensos que sentía cuando menstruaba y tenía relaciones sexuales. Según manifiesta, el ginecólogo que la atendió le dijo que sus dolores al tener sexo eran porque su novio no la excitaba. Un recuerdo sombrío viene a la mente de Elizabeth al hablarlo.

“Me sentía impotente y humillada. En ese momento, cuando tenía 20 años, no tenía el valor de hablar sobre muchas cosas y desconocía que el médico estaba siendo abusivo cuando fui a su consulta”.

Elizabeth asegura que ha sido desgastante cada momento de su enfermedad porque no ha tenido la oportunidad de consultar con especialistas en el tema y considera que la atención brindada en el sistema de salud pública es demasiado tardada. Puede esperar hasta dos horas o más para pasar consulta y esta dura apenas cinco minutos, sin un mayor análisis de sus síntomas.

“Quisiera consultar con una especialista en endometriosis, pero no tengo otra opción, ya que soy de escasos recursos. He investigado por mi cuenta y trato de no comer alimentos que me inflaman, pero me gustaría hacerme unos exámenes. No sé a dónde se puede investigar para ir, poder averiguar los precios porque, primero, tengo que reunir ese dinero”, manifestó.

Dolor y sangrado

La ginecóloga Silvia López de Salazar, quien trabaja en el hospital Divina Providencia de Santiago Texacuangos, explica que los fuertes dolores y sangrado abundante durante la menstruación son dos de los síntomas a los que se debe poner atención para diagnosticar o no endometriosis.

Aseguró que se debe de tener en cuenta que el tejido endometrial que crece fuera del útero y causa la enfermedad se adhiere a otros órganos (como la vejiga o intestino entre otros) y, cuando la paciente menstrua, también el endometrio intrauterino sangra, igual que el extrauterino (el que causa la enfermedad), creando una reacción inflamatoria.

“No son hemorragias, son microgotitas, pero la sangre es sumamente irritante. El intestino es especialmente susceptible y, ante la presencia de sangre, se mueve más, provocando diarreas y dolor”, explicó.

Los síntomas varían de una mujer a otra, pero casi todos están relacionados con dolor y sangrado (esto último de manera predominante.) Puede mejorar temporalmente con el embarazo y desaparecer en la menopausia porque el cuerpo deja de generar las hormonas que alimentan al endometrio.

Las mujeres tienen dos grupos hormonales y la endometriosis tiene un factor hormonal relacionado principalmente con los estrógenos. En el embarazo predomina la progesterona. Tras la menopausia, disminuye el estrógeno.

Una mujer con endometriosis puede padecer dismenorrea, que es una regla difícil, con dolor, detalló la ginecóloga.

Sin embargo, aseguró que se debe considerar que no todo dolor es endometriosis. Esta se caracteriza por dar una dismenorrea muy intensa, con sangrado abundante. Es común además el dolor en relaciones sexuales, lo que se conoce como dispareunia. También puede doler al orinar o defecar, por posibles implantes de células endometriales a nivel intestinal o vesical.

La mujer que padece endometriosis puede tener fatiga, diarrea y náuseas. La intensidad del dolor no es proporcional al grado de afectación, aclaró.