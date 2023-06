Asamblea de Bukele modifica la división territorial de El Salvador sin un estudio técnico

Cuestiona la falta de un censo actualizado y de estudios técnicos

En la parte de las consideraciones (donde se exponen las razones de la ley), el gobierno asegura que realizó un “diagnóstico de los municipios” y que para hacerlo se basó en el censo de población de 2007, elaborado por la derogada Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc). Según ese “diagnóstico”, de los 262 municipios, 31 no cumplen con el requisito de tener una población de más de 50 mil habitantes y otros tampoco tienen más de 20 mil, incluso en algunos no viven más de mil personas.

“¿Qué tanta validez tiene este considerando si el país tiene más de 16 años sin hacer un censo poblacional? Me parece irresponsable usar datos de 2007 para tomar esta decisión tan importante en junio de 2023”, cuestionó el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, quien agregó que para hacer este cambio era necesario esperar el censo de población que tiene previsto realizar el Banco Central de Reserva (BCR) en julio de este año. Asimismo, se hubiera cumplido con el artículo 202 de la Constitución de asignar concejales según la proporcionalidad de la población y con el artículo 79 que dice que para establecer circunscripciones la base es la población.

Durante la discusión, diputados de la oposición también cuestionaron la falta de estudios que sustentaran la urgencia de reducir de 262 municipios a 44 y cuáles fueron los requisitos para agrupar a los municipios.

De hecho, en la última reunión de la Comisión Política aprobaron algunos cambios al proyecto original. Entre esos, en dos ocasiones, Nuevas Ideas pidió reubicar distritos en San Salvador y Chalatenango. La diputada Suecy Callejas pidió pasar el distrito de San Fernando del municipio de Chalatenango Centro a Chalatenango Norte, bajo el argumento de que en esos municipios se ejecuta el Plan Trifinio, tienen vocación turística parecida y son parte del mismo corredor conectivo en el tema territorial. Sin embargo, en la sesión plenaria, su colega Saúl Mancía solicitó regresarlo a Chalatenango Centro, sin dar explicación.

El abogado Enrique Anaya dijo que eso demuestra que la agrupación de distritos se hizo sin criterios técnicos.

En la comisión, los diputados oficialistas también sustituyeron el verbo “absorber” por “agrupar” e insistieron en que “los actuales municipios no desaparecen”, solo se convierten en distritos. Al respecto, el constitucionalista Anaya dijo que “obviamente el territorio es el mismo” pero la figura jurídica de los municipios sí desaparece porque ya no tendrían un territorio determinado que tiene características de autonomía: “Así le llamen reagrupamiento, están haciendo un nuevo municipio. Yo por eso decía que no es que estén desapareciendo 218 municipios, desaparecen los 262 municipios y se crean 44 municipios nuevos”, explicó.