Las mujeres migrantes en Costa Rica a menudo son discriminadas en el sistema de salud

Con el tiempo, la preparación de comida típica nicaragüense, como nacatamales, pioquinto y bebidas como el pinol, pinolillo, semilla de jícaro y cacao le darían un empuje económico que les permitiría a ella y su familia hacer frente a algunas necesidades.

Sin embargo, las cuentas se quedarían cortas para hacer frente a un mal que de forma silenciosa aparecería en su camino.

“Soy sobreviviente de cáncer de mama, desde 2020. Después que se me murió mi papá de Covid, me diagnosticaron cáncer en la mama derecha y, de suerte había obtenido mi seguro por ACNUR. Entonces, asistí al EBAIS y luego al hospital San Juan de Dios y me han tratado muy bien.

Sofía fue la primera en detectar una “pelotita” en el pecho, porque se autoexaminaba con las manos, de manera rutinaria. Con el tiempo esa pelotita iba creciendo. Cuenta que, en el EBAIS, la doctora que la atendió ni siquiera la tocó. “’No hay problema mientras no le duela, no hay problema’, me dijo.

“Pero yo soy necia y le dije a mi hija que me sacara una cita en la Clínica Sin Frontera para que me hicieran un examen de verdad un diagnóstico serio y no que sólo era una pelotita”.

Ante las dudas por la pésima atención de esa primera doctora, Sofía decidió ir a una clínica privada. “Pero no crea, 25,000 o 30,000 colones (Entre 47 y 56 dólares) duelen, pero fue una emergencia que pudimos cubrir, que mucha gente no puede”.

Con el diagnóstico en mano, Sofía supo que se trataba de un tumor cancerígeno de cinco centímetros de diámetro. Regresó al EBAIS y se aseguró de ser atendida por otra doctora. “Creo que es la doctora Lara. Me dijo que qué barbaridad, que quién fue la que me vio, pero no me acuerdo de la otra doctora”.

Sofía entregó el diagnóstico a la nueva médica y, de inmediato, le hizo un traslado al hospital San Juan de Dios. A primera hora del lunes, se fue con sus documentos y, rápidamente, le dieron cita con oncología y ginecología. Fue un golpe para ella y su familia.

El proceso para Sofía incluyó 16 sesiones de quimioterapia para intentar reducir el tumor. Finalmente, le hicieron una cirugía el 6 de octubre de ese 2020, inolvidable para ella. Tras la operación, aún siguieron 25 sesiones de radioterapia realizadas en el Hospital México, en San José.