Las migrantes en España afrontan problemas de salud sexual bajo discriminación

Esos papeles que todavía no tenía fueron los culpables de que volviera a la casa de su violador. “Tenía que quedarme. Necesitaba los papeles. Le conté a la señora de la casa lo que pasó y me dijo: ‘Él estaba borracho. Ya sabes, estas cosas pasan. Es un accidente. No hace falta que te vayas. Te estamos arreglando los papeles y sabes que en esta casa te queremos un montón’ y ya”, recuerda Clara. Su jefe la intentó agredir de nuevo cuatro meses más tarde. Clara se fue de la casa cuando consiguió regularizar su situación administrativa casi un año después.

El caso de Clara ilustra de manera desgarradora muchas de las violencias y los procesos que una mujer migrante tiene que afrontar en el Estado español para lograr acceso a la asistencia pública de salud sexual y reproductiva. Algunas de estas circunstancias pueden afectar a cualquier mujer: falta de formación de las y los profesionales con perspectiva de género, violencia obstétrica, omisión de información previa a los procedimientos, deshumanización, listas de espera que superan los seis meses para la primera revisión por un especialista, acompañamiento emocional y psicológico escaso, enfermedades no reconocidas como la endometriosis, entre muchas otras.

Pero si eres migrante, estas violencias se alimentan, además, por la discriminación y la situación administrativa irregular. Las personas migrantes deben probar que han vivido ininterrumpidamente en España un mínimo de 90 días para recibir asistencia sanitaria pública y, para ello, se exige el empadronamiento como única prueba válida de residencia. Este hecho deja fuera a todas aquellas personas que, por diferentes circunstancias administrativas, no puedan conseguirlo.

Así le pasó a Marly, nicaragüense residente en España desde 2016, quien sigue en situación irregular y por eso prefiere no hacer público su apellido. Hace cinco años, sufrió una hemorragia que necesitó atención de urgencia. En el centro médico, le realizaron una ecografía que reveló la presencia de miomas uterinos de gran tamaño que era necesario extirpar. “Cuando estaba en triaje me preguntaron si tenía la tarjeta sanitaria: les respondí que no, y me dijeron que esa atención de urgencias me la tenían que cobrar. Y efectivamente, me mandaron una factura por 190 euros”, explica. La imposibilidad de costear la operación la dejó sin opciones para continuar con su tratamiento médico. Marly no ha vuelto a la sanidad pública. No quiere volver a sentirse avergonzada y vulnerable como aquel día.

Médicos del Mundo ha documentado 7074 casos de personas que, debido a barreras burocráticas y administrativas, no han podido acceder al sistema nacional de salud en España sólo en el periodo entre el 15 de marzo y el 15 de noviembre de 2022.

El laberinto burocrático: arbitrariedad y falta de información

Ana es de Honduras, trabaja como cuidadora y -como Marly- pide mantener en secreto su apellido. Llegó a Madrid hace menos de un año y sufre el síndrome de ovario poliquístico, lo que le ha provocado un desajuste hormonal para el que necesita tratamiento. Ana fue diagnosticada en Honduras donde ya recibía tratamiento. Por eso, el mismo día que se empadronó en España fue al centro de salud para recibir atención médica y conseguir sus medicamentos cuanto antes: “Me dijeron que no me podían dar asistencia sanitaria, que no estaba dada de alta en la Seguridad Social”, relata Ana sobre su situación.

“Escanean mi pasaporte, toman los datos y me dicen que regrese la semana siguiente. Regreso y me comunican que el trámite está pendiente. Semanas después, me dan cita para el 12 de junio. Le digo que es demasiado tiempo, que necesito asistencia para continuar mi tratamiento, pero me responden que no pueden hacer nada y que revisarán mis datos, que ellos deciden a quién le dan la asistencia y a quién no”, explica. A Ana le han dado cita para presentarse ante las conocidas Unidades de Tramitación (UT), oficinas creadas por la Comunidad de Madrid en 2021 para gestionar el acceso a la asistencia sanitaria de personas extranjeras, mayoritariamente migrantes en situación irregular. Existen siete UT en Madrid y la media de espera para conseguir una cita es de tres meses.