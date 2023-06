La abogada Martínez afirma que debe quedar claro en los lineamientos estatales que el personal de salud no va a ser sancionado si no levanta su secreto profesional médico; para que se cumpla la sentencia, es necesario que el acceso a la historia clínica se limite estrictamente a la información médica necesaria, pues según la sentencia de la CIDH, el personal médico está obligado a respetar el secreto profesional y no puede reportar o denunciar casos vinculados a aborto o emergencias obstétricas.

Asimismo, lamenta que, si bien el Estado ha desarrollado un protocolo de atención a emergencias obstétricas, no ha sido lo suficientemente difundido entre el personal de salud a nivel nacional, ocasionando que siga habiendo denuncias contra mujeres víctimas de emergencias obstétricas.

Además, lamenta que no se esté dando cumplimiento al tema de educación sexual integral en las escuelas, y que lejos de cumplir, hay un “retroceso” en el sistema educativo actual sobre el tema.

“Es importante decir que el Estado no ha avanzado en esta medida particular. El plazo para que el Estado pueda protocolizar una política pública de educación sexual integral en el territorio es de cinco meses antes que se venza el plazo que la Corte puso, y decimos con preocupación que no solo no vemos avances, sino que además vemos intentos de retrocesos. Vemos cómo el Ministerio de Educación ordenó retirar los libros sobre violencia de género y educación sexual integral de los centros educativos”, señala Martínez, quien agrega que esta acción es una violación al derecho humano a la educación.

Por otro lado, el Estado aún no reconoce que violó derechos humanos de Manuela, aún no pide disculpas públicas a la familia, y tampoco ha divulgado en sus sitios web, Diario Oficial, ni en periódicos de mayor circulación el resumen de la sentencia como lo ordena la CIDH.

“El presidente de la República en su calidad de jefe de Estado, no porque él hubiera estado durante los hechos en que se afectaron los derechos a Manuela, sino porque como jefe de Estado, le corresponde hacer ese reconocimiento, y todavía no tenemos información sobre eso”, dice Morena Herrera, de la Colectiva Feminista.

Esta petición pública de perdón y reconocimiento estatal de responsabilidades, la deberá hacer Nayib Bukele lo antes posible, pero si incluso se reelige -inconstitucionalmente-, en su próximo mandato deberá subsanar esta medida de la CIDH; de lo contrario, el país quedará como un Estado que no cumplió con la totalidad de la sentencia de este organismo internacional de derechos humanos, y persistirá la presión a su cumplimiento.

Durante el análisis de cumplimiento, estas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres reconocieron que el Estado salvadoreño sí ha comenzado a cumplir algunas de estas medidas como garantizar el acceso a la educación y salud integral para los hijos y familiares de Manuela, así como la capacitación a personal de salud por parte de la Procuraduría General de la República.

Estas organizaciones realizarán, este 30 de junio, una fiesta popular en Cacaopera, Morazán, al oriente de El Salvador donde vivía Manuela. En este acto simbólico que debería hacer el Estado, estas organizaciones instalarán un mural y una placa con su nombre legal con el fin de reivindicar su memoria, superar el estigma de su criminalización y llamar al cese de las injusticias reproductivas.