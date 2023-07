Bukele concreta su candidatura ilegal en las elecciones internas de Nuevas Ideas

El artículo 154 de la Constitución establece que el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. El mismo Bukele y Ulloa lo reconocieron en el pasado.

La abogada constitucionalista y directora anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López, explicó que en el caso de la vicepresidencia tiene una regulación particular en la Constitución que permite que Ulloa pueda ser candidato a la Presidencia, no así buscar la reelección al mismo cargo. “Esa es una circunstancia no autorizada en la Constitución. Si él lo hace, también es inconstitucional como la reelección inmediata del presidente”, explicó en la radio YSUCA.

Elecciones sin competencia, con denuncias de irregularidades y poca participación

Nuevas Ideas declaró ganadora a la única fórmula presidencial inscrita, con un total de 44,398 votos, que representan apenas el 9.5 %, de 465,498 afiliados que estaban aptos para votar en las primeras internas de Nuevas Ideas en julio de 2020. En esta ocasión, la comisión electoral no dio datos de cuántas personas se afiliaron, empadronaron y votaron.