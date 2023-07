La economista Tatiana Marroquín explicó a esta revista que la “inflación general” no se puede tomar de forma aislada como el único indicador para afirmar que la economía de las familias salvadoreñas está mejorando, cuando en realidad los precios de la canasta básica siguen altos.

“Que se estabilice la inflación general significa que el costo de la vida ya no está aumentando tanto (está aumentando, pero no mucho), eso es importante y puede ser beneficioso. Pero si el precio de los alimentos sigue creciendo, eso quiere decir que el indicador de ‘inflación general’ no se puede tomar como una muestra de que las cosas están bien porque el bien más importante para la vida está creciendo, y, por tanto, el costo de sobrevivencia para la mayoría de la gente no está teniendo alivio”, dijo Tatiana Marroquín.