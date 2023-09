Un mes después de que Nayib Bukele anunciara su intención de reelegirse como presidente de El Salvador, al vicepresidente Ulloa ya no le quedaba claro si había que esperar cinco o diez años para postularse nuevamente. En una entrevista para el periódico El País, de España, en octubre de 2022, el funcionario dijo: “El problema es que tal y como está redactada (la Constitución) ese periodo (de espera) no queda claro”.

Tras obtener la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de entonces e impuso nuevos miembros al frente de ese Tribunal. Los nuevos magistrados reinterpretaron la Constitución a favor de Bukele dejando por escrito que la reelección presidencial continua sí es legal y que Bukele no tendría que esperar ni cinco ni diez años para postularse.

“La nueva Sala dice que no se necesita esperar ningún periodo, que el presidente se puede presentar inmediatamente (…) Si la legislación vigente es esa, hay que cumplirla y el presidente podría presentarse”, añadió Ulloa haciendo a un lado la versión de 2015 cuando defendió el derecho del pueblo a la insurrección en caso de que alguien buscara la reelección presidencial continua.

“Lo que la Sala de lo Constitucional ha emitido no es una sentencia, no está a ese nivel; sin embargo, sí es complicado”, sostuvo ante GatoEncerrado el abogado Wilson Sandoval, quien agregó que “una de las opciones que queda (ante estas ilegalidades) es acudir a instancias internacionales, como hicieron los bolivianos en su momento con el tema de la reelección de Evo Morales, que la Corte Interamericana determinó que la reelección no es un derecho. Ese mecanismo se puede agotar, pero es sumamente lento”, reconoció.

Otro de los abogados consultados por esta revista, quien pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que también queda el derecho a la insurrección (rebelión): “La gente lo ve como algo lejano, pero la insurrección es un derecho y dentro de los análisis que se han hecho a nivel doctrinario implican el uso de la fuerza para remover actores que han violado el orden constitucional. Y en este caso, Bukele lo ha hecho. También el Tribunal Electoral lo está haciendo (cuando ya adelantó que aceptará inscribir a Bukele como candidato presidencial). Si el ciudadano está convencido de esto, le queda ese derecho para restituir el orden constitucional previo”.