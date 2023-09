Marchan contra la reelección presidencial y violaciones a derechos en el régimen de Bukele

Lucio Jiménez explicó a GatoEncerrado que llegó a la marcha, con la fotografía de su hija, para exigir su liberación, ya que fue capturada el 30 de abril del presente año bajo el régimen de excepción, y agregó que hasta la fecha no ha tenido noticias de ella.

“Ella tiene siete años de congregarse conmigo en la iglesia, he estado yendo a la Procuraduría (General), porque el caso lo tiene el abogado José Alfredo Erazo, pero siempre me dice que tenga fe que ya va salir. La semana pasada fui dos veces, el abogado había presentado un documento de amparo en la Corte Suprema de Justicia, pero resulta que fui y tengo que volver a presentar la carta en la Sala de lo Constitucional y ahora me dicen que tengo que esperar no sé cuánto tiempo, porque no le dicen ellos a uno cuánto tiempo va esperar uno”, dijo Jiménez, quien es miembro del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).

Foto/Bladimir Nolasco.