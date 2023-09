Ustedes son una propuesta que nació del movimiento Sumar y compiten con la bandera del partido Nuestro Tiempo. ¿Quién los buscó antes de que el movimiento social los propusiera?

Luis: He tenido una relación con varios de los miembros del movimiento Sumar de años y creo que comenzó, con la mayoría de ellos, a partir de los eventos del 9 de febrero de 2020, cuando el actual presidente de la República irrumpió en la Asamblea Legislativa haciendo uso de la intimidación y de la fuerza del Ejército para intimidar, no sólo a los diputados que se hicieron presentes sino también a los que estaban ausentes y a todas las demás personas de las otras partes del gobierno como son, además de la Asamblea Legislativa, el sistema judicial. Conversamos sobre la necesidad de que deberíamos hacer algo. Ahí fue cuando empecé a conocer a algunos miembros del movimiento Sumar. Y bueno, a veces cuando ellos llegaban allá a Washington, yo vivo en Virginia muy cerca de Washington, pues hablábamos de la conveniencia de participar o no a través de partidos de oposición en una elección en la que el actual presidente de la República ya había anunciado que tenía la intención de participar como candidato, que es algo que está prohibidísimo por la Constitución de El Salvador. Pero fueron conversaciones muy generales en las que yo no estaba comprometido a nada, pero sí apoyando la idea de que sí deberían participar. Pero, específicamente en el mes de noviembre del año pasado, de 2022, dos personas que son miembros individuales del movimiento Sumar me comentaron que habían tenido pláticas con partidos políticos a efecto de que las propuestas de candidatura vinieran no desde adentro de los partidos sino que fuera una propuesta hecha por organizaciones de la sociedad civil. Y es importante hacer notar que la sociedad civil nunca puede tener una sola voz, porque la sociedad civil somos todos, todos los que no estamos en gobierno y los que no están en partidos políticos.

Y pues ahí, en esa ocasión dos personas del movimiento Sumar, que me reservo sus nombres, me preguntaron si podían considerarme a mí, entre otras personas, para ser propuestas (como candidatos a la presidencia). Esa fue la primera ocasión en que tuve un acercamiento de ese tipo. Yo les dije que no estaba buscando tener protagonismo electoral, pero que sí creía que era importante. Entonces, al final de cuentas les dije que si no encontraban una persona más idónea para ser candidato, pues, que podríamos hablar nuevamente, pero que por el momento yo apoyaba la idea y los invitaba a encontrar a otra persona, pensando en que yo vivía en Estados Unidos y creía que era mejor que una persona que viviera acá en El Salvador pudiera ser la que abanderara ese proyecto. Pero fue ya a finales del mes de abril cuando me hicieron la propuesta directa. Me dijeron que ya habían entrevistado a bastantes personas y que por algunas razones habían declinado y de entre las que no habían declinado creían que estaba yo, junto con Celia Medrano. Porque al mismo momento nos estaban buscando, dijeron que en realidad éramos las personas más indicadas, porque estaban buscando una fórmula, no estaban buscando solo una persona; entonces ahí fue cuando conocí que Celia también estaba siendo considerada.

En el caso de Celia, ¿alguien te buscó?, ¿tú mostraste algún interés?

Celia: Por el contrario, hubo un proceso de convencimiento por dos razones que son importantes de subrayar: ni Luis ni yo estábamos pensando: “vamos a ser candidatos a diputados, alcaldes, ni mucho menos a presidente y vicepresidenta de El Salvador”. Estábamos inmersos en nuestras respectivas actividades profesionales y fue cuando se sondeó por parte de referentes de Sumar si yo podría estar interesada en asumir una candidatura a la presidencia o a la vicepresidencia. En un primer momento no estaba en una actitud afirmativa de primera mano y les dije lo que estoy diciendo ahorita en esta entrevista, de hecho no me miro asumiendo una labor partidaria política, no me considero una persona con trayectoria política partidaria; de hecho desde la firma de los Acuerdos de Paz no he participado en ningún partido político. No obstante, lo que generó la decisión fueron dos aspectos que creo importante plantear. En primer lugar, las alianzas, las organizaciones, los mismos partidos políticos van y vienen, lo que hace de que pueda realmente convencer a las personas es la propuesta, el proyecto, la valentía y la práctica de las personas, su integridad, su ética visible, no la que puedan decir y manejar como discurso. Y las personas con las que yo hablé, por parte de la agrupación Sumar, son personas que para mí son referentes en su ética personal, en su ética profesional y sus planteamientos, su participación. Después la idea que ya planteó Luis, estaban buscando una fórmula, un equipo, no estaban buscando una persona que reflejara un liderazgo mesiánico que engaña a la gente. La gente muchas veces quiere ver a la líder o al líder como quien le solucionará todos los problemas y eso no existe, pero sí existe el engaño como el ofrecer a una persona como quien tiene el poder absoluto y puede solucionar por las otras personas los problemas de todo el país de una manera inmediata, casi mágica, eso no existe; sin embargo, es muy explotado políticamente sobre todo en momentos electorales porque engaña a la gente, juega con la ilusión de la gente y aquí lo que se buscaba era perfiles de personas que sí pueden asumir decisiones pensando en el país y no en función de intereses de grupos determinados que es de los males de la vieja política de siempre, de la cual nuestros actuales gobernantes no son la excepción. Y el tercer elemento, que para mí fue fundamental, es saber de que había un partido político dispuesto a dar ese paso.

El actual presidente Nayib Bukele quiere reelegirse de forma ilegal. ¿Cómo van a enfrentarse a ese fenómeno? Fenómeno en el sentido de que se vende como algo popular y mediático y que las encuestas confirman que sigue siendo popular.

Celia: Las encuestas tienen que ser una guía, son fotografías de diferentes momentos políticos y, por supuesto, hay que atenderles, pero también ya tenemos ejemplos en otros países donde las encuestas no han dado en el clavo. Guatemala, por poner un ejemplo del vecino más cercano, nos da un ejemplo de eso. En ese marco, pienso de que hay mucha influencia de esa sobrevendida imagen de imbatibilidad de la reelección presidencial y se baja mucho el perfil (de los demás candidatos) sobre todo con el poder mediático y de redes sociales, que no es gratuito, se pagan millones por cada mensaje que se difunde masivamente desde los órganos oficiales, millones que no son de ellos, millones que son de los impuestos de las personas; y en ese marco se invierte la idea de que es imbatible la reelección y se baja el perfil de que sería una reelección inconstitucional y es inconstitucional tan sólo el hecho de pretender reelegirse y es inconstitucional tan solo el hecho de manifestar la intención de hacerlo o de apoyarla.

Partiendo de eso, creo que las personas aunque no puedan muchas veces dimensionar la gravedad de una acción inconstitucional, sí saben distinguir muy bien que darle poder absoluto a quien ya casi tiene control y poder de toda la estructura institucional es un error, incluso para aquellos que les parece que el presidente actúa bien o que lo quieren como imagen paterna, como imagen del liderazgo, en ese marco si en realidad aprecian esa figura deben de cuidar de que no se enferme del poder, el poder enferma, daña, el poder absoluto daña aún más. El control de poderes es fundamental y la gente en ese sentido sí puede entender que darle el poder total, absoluto, a una persona que ha demostrado que no maneja de manera adecuada el control de poder y que se ha hecho de poder tan solo por tener más poder, tener poder por el poder. La gente en su sabiduría sí creo que puede tomar decisiones adecuadas de garantizar controles a ese poder.

Usted es un exmilitar, entiendo que renunció al grado militar, incluso tuvo intención de ser candidato presidencial por Arena. ¿Cuáles son los puntos en común con Celia? Pregunto esto, tomando en cuenta que ella viene de una lucha por los derechos humanos y de una corriente ideológica más de izquierda. Parecen, a simple vista, opuestos.

Luis: En esencia, tener principios de integridad, de respeto a los derechos humanos y de justicia es algo muy poderoso que nos une. El problema de El Salvador en realidad no es un problema de derechas ni de izquierdas, no es un problema ideológico, es un problema de si se va a seguir aquí un modelo autoritario, un modelo más que autoritario uno dictatorial o un modelo democrático de separación de poderes con limitación de poderes. Porque, como acaba de decir Celia, el poder absoluto corrompe absolutamente. Aquí es si se va a gobernar dentro de un sistema donde el poder está compartido, no solo entre los tres órganos fundamentales del Estado, sino también con algunas entidades que también deben de ser independientes como la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia que ahora prácticamente ha desaparecido, excepto el nombre, porque sin transparencia no podemos saber si hay corrupción; entonces, ese modelo de gobierno es algo bastante fuerte, que son la justicia, los principios y el modelo de gobierno.

Celia: Yo pienso que nadie está renunciando a sus propias identidades, pero el país necesita en estos momentos de quienes quieran asumir conducciones colectivas, más allá de sus convicciones ideológicas, y en ese marco el país exige en este momento la búsqueda de puntos de encuentros más que de los puntos que nos diferencian o nos pueden separar. Pienso que el país lo está exigiendo, yo he hablado con muchos sectores con respecto a sus propias reivindicaciones, con respecto a sus propios puntos de vista sobre diversidad de temas y hay algo que hemos coincidido con muchas de ellas, con muchos de ellos: en el punto de que si se consolida el autoritarismo en El Salvador no importará cuáles eran nuestras diferencias, nos estarán dañando, atacando, golpeando sin que haya una institucionalidad capaz de proteger los derechos de las personas, como ya estamos viviendo actualmente en el país. Partiendo de eso, nuestros puntos deben de ser de encuentro ante un momento coyuntural fundamental que es evitar frenar el avance y la consolidación del autoritarismo en El Salvador o no hacer nada al respecto. Todavía con las reglas democráticas institucionales de las que podemos hacer uso, creo que es la última oportunidad que tendremos como sociedad salvadoreña de poder, a través del voto, tener incidencia y decisión en cambiar el rumbo del país con respecto a su estilo de gobernar, partiendo de que tiene que recuperarse la institucionalidad democrática; por supuesto mejorarlo, no estoy hablando en ningún momento de regresar a lo que teníamos, si lo que teníamos era tan bueno no hubiera salido un apoyo popular a una opción que ofreció ser diferente y no lo cumplió, y por el contrario está demostrado que es igual o peor de lo que criticaba y lo que nos vendió que combatiría. Partiendo de eso, creo que nos estamos jugando la democracia y creo que en ese marco necesitamos unir esfuerzos y dejar nuestras diferencias para poder seguir discutiéndolas y buscando cómo abordarlas en los espacios que nos permitan el respeto de participación y el respeto de esas diferencias.