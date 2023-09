Entre el 8 y el 18 de agosto de 2022, un total de 1,426 salvadoreños residentes en Estados Unidos fueron encuestados sobre su estatus migratorio en ese país, el nivel educativo que poseen, el empleo, los ingresos que perciben y sus planes para el retorno voluntario a El Salvador. El dato mencionado por Bukele en su discurso sí aparece en el estudio, pero no con el significado que le ha dado. La realidad es que, según los hallazgos de la encuesta, el 60 % de los salvadoreños en Estados Unidos tiene intenciones de volver, pero no saben cuándo ni cómo, contrario a lo que dijo Bukele que ese grupo poblacional ya tenía planes para hacerlo.

Quienes realmente tienen planes para volver a El Salvador solo son dos de cada diez encuestados, es decir, el 18.7 % y quienes planean hacerlo en menos de cinco años es el 5.9 %, un porcentaje que se aleja cada vez más de lo vitoreado por el presidente Bukele ante las Naciones Unidas.

De los que tienen intenciones de volver, la mayoría tiene estatus migratorio irregular. Pero en el caso de quienes no solo tienen intenciones sino planes de retorno, la mayoría son ciudadanos de Estados Unidos. Al mencionar los motivos por los que planean volver, el 54.5 % señala como su principal razón la reunificación familiar; el 49.6 % por el deseo de retornar al país que identifican como su hogar, el 31.1 % por el retiro o la pensión y solamente el 5.4 % por los beneficios percibidos en El Salvador como el estilo de vida, el costo de la vida, la mejora de la seguridad, entre otros.

El director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de la organización internacional Inter-American Dialogue, Manuel Orozco, lleva 23 años haciendo encuestas a salvadoreños que viven en Estados Unidos para conocer si planean volver a El Salvador. Según los hallazgos de sus investigaciones, el promedio de quienes tienen intenciones de volver ha rondado el 35 % en los últimos años, y quienes ya tienen planes para hacerlo es la mitad de ese porcentaje.

“En 2021 volví a realizar la pregunta y en esa ocasión la respuesta fue mucho más baja, del 11%. Estas respuestas son consistentes con una creciente tendencia de migrantes que no miran como opción volver a sus países por diferentes razones. También, la salida masiva de latinoamericanos, incluyendo salvadoreños, es sustancial y estas personas no van con un plan de corto plazo porque ya hay una curva de aprendizaje y miran que las condiciones en sus países no están cambiando”, explicó Orozco a GatoEncerrado.

Para el investigador, la inversión personal de hacer vida en Estados Unidos se ha hecho más grande y rápida en los últimos años: los migrantes ya tienen acceso a créditos bancarios, logran inscribir a sus hijos en las escuelas con más facilidad que antes, envían dinero con más seguridad económica y forman un nuevo hogar rápidamente.

“La ‘ilusión de la impermanencia’, un estado de negación que todo migrante tiene en mente y con el que pasan años diciendo ‘yo pienso volver a mi país’ ha cambiado sustancialmente. Esto debido a que los tiempos en hacer vida y echar raíces en el nuevo país se han acortado y la opción del retorno se hace menos atractiva: su gente está más aquí (en Estados Unidos) que allá”, agregó el investigador.

El estudio de 2021 al que se refiere Orozco añade que del 11 % de salvadoreños que tiene planes para volver: la mayoría busca hacerlo para estar con la familia; en segundo lugar, porque su intención fue estar solo un tiempo en Estados Unidos y el resto porque consideran que en El Salvador hay una mejor calidad de vida.

¿Se puede hablar de migración a la inversa?

Bukele también añadió en su discurso que El Salvador está en camino a “revertir el éxodo masivo de salvadoreños producto de todas las políticas equivocadas del pasado y de la guerra civil”, un hecho que podría significar una migración a la inversa, es decir, que más salvadoreños regresen al país de los que salen a diario.

Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP en inglés) revelan que en lo que va del año fiscal 2023, —entre septiembre de 2022 y agosto 2023— 53,969 salvadoreños fueron encontrados intentando cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Aunque aún falta un mes para saber el total de encuentros de este año, la tendencia es menor que en 2022 cuando hubo 97,030 encuentros. De estos datos hay que considerar que solamente se toma en cuenta a los migrantes que fueron detectados, ya que hay otro número desconocido de migrantes que no fueron detectados y que cruzaron a Estados Unidos o que ni siquiera llegaron hasta la frontera y se quedaron en México.

“El número de migrantes salvadoreños no ha bajado, excepto este año debido a las políticas de la administración Biden que han restringido la salida de gente. A pesar de la caída de homicidios en El Salvador, la migración ha seguido su propio rumbo”, explicó Orozco.