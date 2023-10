Explicador: ¿Por qué en El Salvador hay escasez de verduras y legumbres?

De acuerdo con Blanco, en la presidencia de Alfredo Cristiani, el país le cerró la puerta a la agricultura y la abrió a los servicios y a la banca. Entonces, el Ministerio de Agricultura y la Escuela Nacional de Agricultura comenzaron a debilitarse. En la época del expresidente Armando Calderón Sol, El Salvador se convirtió en un país de maquila y de servicios. Con la llegada de la dolarización, en la presidencia de Francisco Flores, la apuesta fue la importación, y finalmente, en los gobiernos del FMLN, aunque hubo un intento de recuperación de la agricultura no fue suficiente pues la estrategia no era “sostenible” en el tiempo.

“Ahora estamos cometiendo los mismos errores del pasado. Tenemos un modelo extractivista que le apuesta otra vez a los servicios. Ahora es el Bitcoin y no la agricultura. Antes fue la dolarización y no la agricultura. Las maquilas y no la agricultura. Los programas de ajuste estructural y no la agricultura. Continuamos con los modelos fracasados”, explicó Blanco a GatoEncerrado.

Ante el desabastecimiento de alimentos en el país, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, dijo que los esfuerzos del Gobierno de Nayib Bukele están enfocados en abastecerse del mercado hondureño y nicaragüense para solventar la crisis actual. Así lo dijo en la entrevista AM del canal 10, del pasado 10 de octubre.

Para Katia Aguilar, coordinadora de procesos agroecológicos de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) no es una opción buscar otros proveedores cuando en El Salvador hay agricultores: “Más bien lo que debería hacer el Estado es promover políticas públicas a favor de la integración del campesinado. También darles incentivos para que la misma cosecha que se da aquí en el país pueda abastecer la demanda nacional”, explicó a GatoEncerrado.

Tanto Aguilar como Blanco consideran que El Salvador sí tiene la capacidad de producir la demanda nacional agrícola, pero el monocultivo ha quitado la posibilidad de diversificar la agricultura: hay tierras fértiles y un clima favorable, pero “las mejores tierras están dedicadas a la caña”, señaló Blanco. Mientras que Aguilar agregó que hay un mal uso del recurso del agua y un mal presupuesto asignado para la asistencia técnica.