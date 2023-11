Según la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, el presidente Bukele se reelegirá de forma ilegal –porque la Constitución lo prohíbe– en tanto el FMLN apenas tiene el 2.8 de preferencia; es decir, ni siquiera estaría en una eventual segunda vuelta. ¿Porque compite con un partido que no tiene posibilidades de ganar?

El reflejo de la encuesta es que hay más gente descontenta, han aumentado los votos nulos y las abstenciones casi el 30 %, y en algunos casos para diputados casi el 50 %, ya no es el famoso 97 %; estamos hablando de 61 % y bajando. ¿Por qué el FMLN? Porque yo soy del frente y no lo voy a abandonar ni en los mejores ni en los peores momentos, eso es cobardía, irse cuando no hay y estar solo cuando hay. A mí me formaron con principios y los principios no se venden, y si hay dificultades en este momento, hay que luchar por mejorarlo. 2.8 %: ese es mi punto de partida y sobre ese punto de partida y la lectura de la encuesta vamos a hacer nuestra estrategia. No es la primera vez que un candidato comienza tan bajo y termina ganando la Presidencia, ejemplos como Perú con Pedro Castillo o el presidente de Guatemala recién electo, el presidente (Bernardo) Arévalo, que comenzó con 1.7 en el puesto número 8.

¿Cree que podría remontar esos números?

Vamos a hacerlo, porque nos conocemos. Nuestro partido, si bien es cierto hay mucho descontento de la base, pero no es mi culpa. Yo soy el candidato del FMLN, pero además: ¿Por qué me voy a hacer responsable de los errores? Yo voy a hacerme responsable de los míos, pero si hay que ayudar a corregir lo voy a hacer, porque estamos en un proceso de corrección. Como partido sabemos que hay mucho trabajo. Primero, en la reorganización interna, pero cuando hicimos las internas nosotros, fue el único partido que lo hizo de manera presencial. ¿Por qué los demás, que se ufanan de ser los más grandes, no lo hicieron presencial? Porque no es verdad, son movimientos electorales, no partidos políticos. Nosotros lo hicimos en todo el territorio y en los cinco continentes. Nosotros tuvimos una participación del 71.2 %, bien alto.

¿De cuánto es la base?

De 15,500 (empadronados). Y la fórmula presidencial, que también la comparto con el compañero Warner Marroquín, obtuvimos el 95.4%.

Pero no tenían competencia.

¡Ah!, pero también había la opción de votar no. De decir, no, no me gusta, o de anular el voto.

El FMLN arrastra señalamientos de corrupción. De hecho, dos de los ex presidentes están asilados en Nicaragua, mientras en el país existen procesos judiciales en su contra. ¿Cómo volver a conectar con la gente cuando ya el partido tiene antecedentes de corrupción?

No, el partido no tiene antecedentes de corrupción, y hay que dejarlo bien claro. El partido nombra a sus candidatos, el partido hace campaña por sus candidatos y una vez los candidatos ganan y toman posesión, ya sea de alcalde, diputado o presidente, ya son sus acciones las que tienen que hablar y no el partido. El partido no ha hecho una convención para decir ‘miren vamos a hacer actos de corrupción’, el partido no hizo una asamblea para decir ‘miren vamos a apoyar esto’, no. El partido es una institución que se rige bajo estatutos y cartas de principios, ya los funcionarios deben de dar cuenta de sus acciones.

Yo fui alcalde de Quezaltepeque por nueve años, yo voy a dar cuenta de mis nueve años como alcalde, fui diputado nueve años, fui concejal del año 2000 al 2003. Ahora, ¿qué culpa puede tener el partido que alguien haya cometido actos de corrupción? Muchos ya se fueron para Nuevas Ideas, ahí están; otros renunciaron; otros salieron diciendo que el Frente los había abandonado. Entonces, al hablar de que el Frente ha cometido corrupción deben de presentar contra el FMLN las pruebas, contra el partido. ¿Dónde están? Están siendo señalados los funcionarios y ellos tienen que dar cuenta, al igual que en Nuevas Ideas están siendo señalados muchos corruptos, muchos corruptos. ¿Es culpable Nuevas Ideas de eso, de la corrupción de sus diputados, de sus ministros o de sus funcionarios? ¿Es responsable Nuevas Ideas o Arena como partido o el PCN como partido?

A ver, pero usted compite con el FMLN, la bandera que llevó a estos expresidentes y que estuvieron en gobiernos del FMLN…

De alianzas, porque fue de alianzas.

Me refiero a los exfuncionarios que siguen procesos judiciales…

Y muchos de alianzas porque no eran militantes.

Varios eran del partido…

Sí, que ya no se reafiliaron, por cierto.

Aunque usted se desliga de esos actos de corrupción que posiblemente cometieron, hay un arrastre hacia la bandera del partido; es decir, ¿cómo se desvincula de eso?

Es que no es desvincularse, mi trabajo es volver a hacer creer en el FMLN. Primero, que me hagan los señalamientos a mí, y yo lo dije: Estoy acá listo para que me investiguen, que me investiguen todo mi proceder, aquí estoy en El Salvador, vivo en Quezaltepeque, final cuarta calle oriente, barrio Concepción, en el mismo lugar. Ni cuando fui alcalde ni diputado me fui a vivir fuera. Ahí están enterrados mis viejitos, está enterrado mi hijo, mis hermanos, mis tíos, ahí están, ¿por qué me voy a ir? Soy una persona así. Entonces, he aceptado el reto de ser el candidato a la presidencia del FMLN sabedor de que mi partido tiene historia de lucha, desmontó la dictadura militar, hizo transformaciones grandes y hay cosas positivas que algunos quieren esconder y quieren acusar al partido, como partido, de la gestión corrupta. Ahora ¿por qué me tengo que hacer yo cargo de las acciones de los demás funcionarios? Yo me voy a hacer cargo de los míos.

En las elecciones, la gente va a votar por la bandera y ahora por el rostro. Usted es de ese partido, sigue vinculado a ese partido… ¿Qué papel va a tener el FMLN en dado caso llegue a ganar?

Es que lo que sucede es que cuando se dice el FMLN qué papel (va a tener), si es el partido que me está postulando, lo que hay que tener muy en cuenta es tener cuidado qué tipo de gente se va a hacer acompañar. Yo lo dije en una entrevista: “Ojalá mi partido no respalde corruptos como candidatos”, y algunos se asustaron y me dijeron: “Nombre, no, espérese que sean vencidos en juicio”. Si lo que sucede es que en nuestro país apenas te inician un juicio, ya te condenaron, te condenaron en las redes, te condenaron los diputados nefastos de Nuevas Ideas, te condenaron los ministros, y ellos son los corruptos, ahí están escondiendo a sus corruptos. Entonces, hay corruptos malos y corruptos buenos, hoy la corrupción es legal. Claro, la bandera de mi partido es el FMLN, orgulloso de ser del FMLN. ¿Sabe por qué? Porque yo no he cometido actos de corrupción ni mancillado mi bandera, mi bandera yo la he respetado, mi bandera con sus cartas de principios, mi bandera con sus estatutos, yo la he respetado. Y así como yo la he respetado, miles de militantes hombres y mujeres y veteranos la hemos respetado. Por supuesto que algunos se aprovecharon y abusaron, y esos que abusaron de la bandera de mi partido ya no están en el Frente y se han ido para Nuevas Ideas, ahí están. Entonces, también, uno debe de conocer su historia, errores han habido, claro. En Brasil, por ejemplo, el PT (Partido de los Trabajadores) llegó a tener dos diputados, casi desaparece, preso el presidente, desaforada y sacada del poder Dilma Rousseff, perseguidos los exministros, diputados, alcaldes, señalados de altos niveles de corrupción del PT y volvieron a ganar las elecciones. ¿Sabe por qué? Porque todo era una campaña de mentiras orquestada.

Según la última encuesta, el FMLN podría quedarse con un diputado o quizá sin ningún diputado en la Asamblea Legislativa.

Sí, pero esa es una encuesta y no es ciencia exacta ninguna encuesta. Mire cómo fueron derrotadas (las encuestas) en Guatemala, la gente dice una cosa y después hace otra.

Pero en los últimos años, los resultados demuestran que el FMLN ha tenido una caída estrepitosa.

Claro y eso no lo voy a negar, por esa razón yo he aceptado el reto.

¿Usted cree que puede levantar este partido?

Lo vamos a levantar, claro que lo vamos a levantar.

¿Cómo lo hará?

Con el trabajo territorial. ¿Sabe cómo? La gente me conoce. Señáleme usted un acto de corrupción. ¿Ha escuchado un acto de corrupción mío usted que es periodista?

Si existiera quizá hubiéramos iniciado con eso la entrevista…

No, yo soy el candidato a la presidencia, ¿verdad? Dicen que es la figura principal del partido, y usted como periodista no ha escuchado un acto de corrupción mía siendo alcalde, diputado o figura pública.

Pero hay sobre gente del FMLN.

No, le pregunto sobre mí, sobre Manuel Flores. Entonces, cuando uno va a iniciar una carrera, cuando uno va a hacer un recorrido, tiene que presentarse como es, y yo aquí estoy y dije: Investiguen mis antecedentes penales, mis antecedentes sociales, investiguen mis acciones como alcalde, y si agarré cinco centavos de fondos públicos, investiguen si soy ligado al narcotráfico, investiguenme.Y cuando uno se presenta como tal, usted tiene la autoridad moral para decir: Voy a trabajar por recuperar el honor de mi partido, y mucha gente está volviendo. Además, te cuento que hay candidatos a alcaldes del Frente que estaban en Nuevas Ideas y renunciaron a Nuevas Ideas, y ellos mismos van a contar el testimonio, y han regresado al Frente y me han dicho: ‘no me tuve que haber ido del Frente’, y están regresando, y algunos diputados de Nuevas Ideas dicen: ‘Y el Chino llorando dice que la gente regrese’. No, vuelvan hermanos, si ustedes se fueron a buscar nuevas alternativas y encontraron medicina amarga, de la más amarga, pura quina.

A ver, ¿pero por qué eso no se traduce en apoyo?

¿Quién dice que no? Usted me hubiera acompañado ayer al Carrizal, acompáñenme al territorio, los voy a invitar cuando vaya al territorio.

Claro, invítenos y vamos y lo acompañamos. Pero, hay una realidad que no la puede ignorar y es que mucha gente está descontenta con el partido.

Claro, y no solo con el partido, con todo el sistema político. ¿Por qué? Porque hoy más del 30 % ya no cree Nuevas Ideas.

Pero tampoco cree en el FMLN.

Por lo mismo; es decir, ya dicen: ‘No, con este no’; pero todavía no han llegado a decir que con el Frente sí; pero va a llegar el momento en que así va a ser. Usted está descontento ya con alguien y dice: ‘Si, yo lo conocí al Frente y el Frente antes, pues sí, daba uniforme, zapatos, cuadernos, vaso de leche, y hoy ya no lo dan, los paquetes escolares, los paquetes agrícolas, la pensión mínima universal, ya no la dan’. Y la gente ya está haciendo comparaciones. Por supuesto, hemos sufrido un ataque permanente día a día durante cuatro años contra el FMLN.