El documento agrega que las prioridades del gasto legislativo para el próximo año son “reforzar el mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica, y los mecanismos de comunicación, lo cual permitirá fortalecer el resultado de las actividades legislativas. Atender las necesidades básicas que permiten el funcionamiento operativo de las unidades para lograr un eficiente trabajo institucional”.

Empleados de Arena, FMLN y Nuestro Tiempo

El jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, cuyo partido tiene 4 diputados, confirmó a GatoEncerrado que sí han contratado a un promedio de 53 empleados: “Sí, efectivamente estamos hablando de un promedio de 50, 52, 53, por allí anda el promedio, no le puedo precisar en este momento el dato, pero por allí, yo creo que póngale el último: 53”, explicó.

Agregó que los empleados de la fracción en su mayoría son trabajadores de territorio, asesores, con “salarios bastante modestos”. Dijo que han nombrado a un equipo por diputado, más que todo para el área de comunicaciones que cubre las plenarias. Además hay otro equipo técnico que apoya a los diputados en el territorio en conversatorios con las comunidades para sacar insumos que sirven para diseñar propuestas de ley en la Asamblea. Sobre esas propuestas de ley presentadas por el FMLN, esta revista también ha corroborado que no fueron agendadas por la Junta Directiva de la Asamblea para su estudio, ni las del resto de partidos de la oposición: Arena, Nuestro Tiempo y Vamos.

Según Guevara, el partido que no quiere transparentar el gasto en su presupuesto es Nuevas Ideas: “Con el pueblo hay que transparentarse, al pueblo no se le puede negar cuanto es lo que ganamos, cuanto es el personal que se tiene, cuanto es el presupuesto Justamente en la discusión que teníamos, el presidente (Ernesto Castro) se molestó conmigo porque yo estaba señalando eso, hacen señalamientos de administraciones pasadas, el tema de las viejas mañas que quedaron en el pasado, yo le decía que ese argumento no existía porque las mañas se sofisticaron con ellos. Solo basta ir a las 7:00 de la mañana a la Asamblea, allí están las largas filas de personas esperando marcar y luego irse de la Asamblea. Hay cientos de personas trabajando con el partido Nuevas Ideas, porque yo los veo, los vemos que llegan en las mañanas y en las tardes, solo llegan a marcar y se van, eso le molestó al diputado presidente”, señaló Guevara.

Su colega del FMLN, Anabel Belloso, explicó que puede dar fe de los cinco empleados que trabajan directamente con ella, entre su secretario, asistente, ordenanza y dos personas de comunicaciones. Su diputada suplente está contratada bajo la figura de asistente, del resto de empleados dijo que se enteró hasta que Castro los reveló el día de la plenaria.

“Allí me enteré yo también de esa cantidad, yo veo compañeros aquí, pero de la cantidad total si desconozco”, dijo Belloso a GatoEncerrado.

La subjefa de fracción de Arena, Silvia Ostorga, dijo a esta revista que desconoce el dato e indicó que la única persona que podría dar esa información con detalles a los medios de comunicación es el jefe de la bancada de su partido, René Portillo Cuadra, pero está de licencia desde septiembre de este año.

“Ese dato lo tiene el doctor como jefe de fracción y es que al inicio se hacen las contrataciones de los diputados y después solo se hacen cambio por cambio”, justificó Ostorga.

Una fuente interna de la Asamblea, quien también conoce la fracción arenera pero pidió anonimato, dijo a GatoEncerrado que efectivamente Arena tiene en promedio los 97 empleados que reveló Castro: “No pasa de 97, es un dato casi real, no sé si son 97 o 95, pero sí no pasa de ese dato. Si lo compara a los años anteriores, creo que es un dato bastante bajo a otras legislaturas y a otros grupos parlamentarios”, explicó la fuente.

Agregó que esos 97 empleados corresponden únicamente a los parlamentarios activos con Arena, que actualmente son 11, debido a que Carlos Reyes, Jorge Rosales y Donato Vaquerano se retiraron del partido; es decir, que ellos tres tienen otra cantidad de personal a su disposición.

El partido Nuestro Tiempo sí cuenta con información pública sobre sus empleados. De acuerdo a esos datos, el diputado Johnny Wright tiene a su disposición 10 trabajadores; entre ellos está su diputada suplente Linda Funes, quien también ocupa el cargo de analista de ese grupo parlamentario.

Reynaldo Cardoza, del partido PCN, dijo a este medio de comunicación que cuenta con 6 empleados, pero que de su colega Serafín Orantes no sabe cuántos tiene. La bancada pecenista solo tiene dos diputados. Numan Salgado, de Gana, y Reynaldo Cardoza, del PDC, no respondieron sus teléfonos cuando esta revista les llamó para preguntar cuántos empleados tienen a su disposición.