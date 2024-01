Candidatos de San Salvador Sur carecen de propuestas concretas para enfrentar la problemática ambiental

La lideresa agregó que otro de los problemas es que la tierra en Texacuangos es vulnerable por el cambio climático, hay derrumbes constantes y cárcavas que ya han provocado la muerte de personas y pérdida de cultivos.

Mirna Carrillo, representante de la Red de Pueblos Indígenas de Latinoamérica en Panchimalco, explicó que otra de las propuestas que hicieron a los candidatos fue que promuevan un santuario de semillas para tener una reserva que sirva ante la crisis climática y así garantizar los alimentos.

“Nuestra cosmovisión está muy ligada a la conexión de los elementos de la madre tierra con el ser humano y en ese sentido presentamos como propuesta que se hagan consejos indígenas y que puedan participar en la toma de decisiones”, dijo Carrillo.

Los líderes sociales también pidieron que los candidatos consideren ofrecer soluciones para una efectiva recolección y tratamiento de los desechos sólidos, asimismo que se pongan esfuerzos en mejorar la movilidad sostenible y educar a la población para que se utilice cada vez más la bicicleta como medio de transporte, en vez del automóvil.

De la misma manera pidieron que se comprometan con proteger la Cordillera del Bálsamo y las zonas boscosas de San Salvador Sur para evitar que las urbanizaciones sigan deforestando y construyendo sobre zonas de recarga hídrica.

Reacción de los candidatos

Los candidatos que se hicieron presentes al foro dejaron en evidencia que no tienen propuestas concretas para resolver las problemáticas ambientales que explicaron los líderes sociales.

El candidato del FMLN, Raúl Cabrera, afirmó que está por terminar su programa de gobierno local y que va a incluir lo que mencionaron los líderes sociales. Además, explicó que está consciente de que en San Salvador Sur “hay urbanización sin control” y que eso debe revisarse.

El candidato de Vamos, Camilo Melara, criticó que las alcaldías “han estado ausentes y no se han centrado en el sujeto”. Explicó que de ganar las elecciones, su propósito será “centrarse en el sujeto” y así trabajar en resolver diferentes temas, como las problemáticas ambientales de la mano de las organizaciones de sociedad civil. Asimismo, mencionó que el problema de las aguas negras puede tardar en resolverse en 15 o 20 años, pero que “se debe actuar ya”.

El candidato a alcalde de Fuerza Solidaria, Hernán Escalante, dijo que tomó nota de las propuestas de los líderes sociales y que está consciente de que una de las prioridades debe ser enfrentar “al lobo llamado desarrollo, que se disfraza de cordero y deja peor a las comunidades”.

El candidato de Nuevas Ideas, Edwin Rodríguez, se comprometió a retomar las propuestas de los líderes sociales y que parte de eso será garantizar “el desarrollo ecológico sostenible”, aunque no explicó cómo lo haría. Luego, agregó que le apostará a los huertos caseros y que nombrará a “personas con capacidad en la unidad ambiental” de la alcaldía, para evitar que esos cargos sean ocupados por “gente del partido a la que no se le encontró otra plaza”. Sobre esto último no especificó si ya tiene en mente un perfil o una persona idónea.

El candidato del PDC, Abrahan Zuleta, no pudo asistir al foro y en su lugar envió como representante a Iván Villatoro, quien dijo que su propuesta es descentralizar el gobierno local y hacer de la alcaldía una institución que garantice la participación ciudadana.

Miriam Salamanca, del partido Gana y única candidata mujer para este municipio, tampoco se presentó en el evento, pero su representante Adolfo Miranda mencionó que la propuesta ambiental que llevan es montar un proyecto de huertos familiares.

El candidato del partido Cambio Democrático, Ricardo Reyes, admitió que escuchando a los líderes sociales se dio cuenta que su propuesta ambiental “probablemente no llena las expectativas” y por eso buscará reunirse con representantes de Adescos y liderazgos comunitarios para escucharlos y armar su propuesta ambiental.

Carlos Meléndez, del PCN, se limitó a decir que su plan de gobierno local tiene “12 pilares” que incluyen un agromercado, una campaña educativa para el tratamiento de la basura y una radio y televisión digital del municipio.