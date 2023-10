El matón que sirvió a Bukele contra la Sala de lo Constitucional

Después de aquella llamada de López Jerez se quedaron discutiendo qué hacer. Consideraron sus opciones. Acudir el lunes 3 de mayo a la Corte Suprema los pondría en riesgo de capturas. La charla terminó casi a las 7:00 de la noche sin más acuerdo que comunicarse al día siguiente para coordinar. El magistrado Sánchez le pidió al colaborador judicial que lo llevara. Pasó cerca de su casa y alcanzó a ver una patrulla policial estacionada afuera. Siguió de largo hasta la casa de un familiar, donde se reencontró con su esposa. Eran las 8:30 de la noche.

Ella le contó que la magistrada Torrento y alguien más, a quien solo identifican como “una persona de la Corte”, le estuvieron llamando.

“Le llamé a la persona de la Corte, y me manifestó que de manera insistente y reiterada, un funcionario le había estado llamando insistiéndole en que yo debía renunciar lo más pronto posible y que sólo eso podía garantizar mi seguridad y la de mi familia…que sólo así podría evitar el daño que se me iba a hacer”, relata Sánchez.

Fue esa persona, un colaborador jurídico de la Sala de lo Constitucional, quien le dijo, según él, que tenía listo el formato de renuncia. El magistrado colgó y empezó a valorar junto a su esposa la posibilidad de claudicar.

Más noche le llamó la magistrada de Torrento para decirle que no aguantaba las presiones: “Marina estaba sumamente alterada, aterrorizada. Me manifestó que después de que nos fuimos siguieron comunicándose con ella distintos funcionarios que la estuvieron amenazando muy gravemente para que presentara la renuncia, que le decían que solo renunciando podían garantizarle su seguridad”, relata Sánchez. Uno de esos funcionarios, según las personas que hablaron con ella, fue Conan Castro. El otro, López Jerez.

Ella le comentó que ya había recibido el formato de renuncia y le pidió, según él, que fueran juntos a entregarlo a Casa Presidencial. Fue Conan Castro quien se encargó de entregar el formato tanto a Torrento como a Pineda, el presidente de la Corte destituido.

Luego Sánchez recibió una llamada del empleado judicial. Este le dijo que debía presentar su renuncia ese mismo día. “Que si no, las consecuencias serían muy serias, que nos harían mucho daño, que tuviera presente que mi hija estaba muy enferma y hospitalizada en el Rosales”, recuerda Sánchez.

Aquellas palabras marcaron un nuevo quiebre. Sintió que ya no podía lidiar con la angustia y le explicó al empleado judicial dónde podía localizarlo.

Después volvió a recibir otra llamada de la magistrada de Torrento, quien le explicó que acababa de regresar de Casa Presidencial de dejar su renuncia.

“Ella me comentó que en ese lugar ya la estaban esperando, que la recibió un funcionario de ese lugar, quien la trató de una manera amenazante, humillante y con gran prepotencia, expresándole que todo eso nos había pasado por oponernos al presidente”, relata Sánchez.

El funcionario que recibió a la magistrada Marenco, según tres personas que hablaron con ella, era el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro. Quienes supieron de aquel encuentro recuerdan lo siguiente: que él se dirigió a otra oficina a entregar la renuncia y que cuando volvió donde estaba ella cambió de actitud. “De ser una persona violenta y amenazante que la había maltratado y denigrado, pasó a ser una persona afable, y mostrándose amigable, manifestándole que al haber renunciado, ya no iba a pasarle nada, que no se preocupara, que todo iba a cesar”, dice uno de esos testigos.

Sánchez pensó en el estado de salud de su hija. También pensó que no tenía opciones. Se sintió desamparado. Sabía que sin el voto de la magistrada sería imposible volver a emitir una nueva resolución para defenderse.

“Sabía que el verdadero obstáculo que impedía al gobierno ejercer un poder arbitrario y déspota, y violar la Constitución, era la Sala de lo Constitucional, pero estábamos solos, nos habían dejado solos”, reclama dos años después.

No quiso firmar el formato que le ofreció el colaborador de la Sala. Hizo modificaciones al documento que le enviaron y agregó: “Teniendo razones de índole familiar que algunos funcionarios del Ejecutivo no ignoran, que son la grave enfermedad que mi única hija está padeciendo estando ingresada en el Hospital Rosales es que he tomado la irrevocable decisión de renunciar al cargo”. Ese documento se hizo público después de las 11 de la noche. Él y su esposa pasaron la noche fuera de su casa.

Al magistrado Sánchez no le queda duda de que el presidente Bukele fue el autor intelectual del golpe. Tampoco a un miembro del cuerpo diplomático. “El presidente nunca intentó fingir que todo eso había sido idea del parlamento”, dice un embajador que participó en una reunión con Bukele dos días después del golpe.

Y ni el presidente ni los diputados tampoco se han esmerado en disimularlo: “Nuestro presidente necesitaba gobernabilidad y los planes que tenía la oposición era bloquearlo a través de la Sala de lo Constitucional y a través de la Fiscalía; y el 1 de mayo de 2021 les dijimos, ¡para fuera!”, reconoció el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en un viaje a Estados Unidos en febrero de 2023.

Y este martes 19 de septiembre, en su discurso ante la asamblea general de la ONU, Bukele reivindicó como suyo el golpe. “Nos exigían explicaciones de por qué cambiábamos al fiscal, a los magistrados o a los jueces”, comentó ante el pleno, usando la primera persona del plural. “¿No les parece absurdo que nos cuestionaran por eso?”

El Gobierno hizo de la Sala de lo Constitucional una sucursal más del Ejecutivo. Conan Castro, el secretario jurídico de la Presidencia, estuvo en la cuarta planta de la Corte Suprema la mañana del lunes 3 de mayo, cuando llegaron los nuevos magistrados electos. Lo confirman tres exasesores y dos magistrados de otras salas que lo vieron. Subió a la quinta planta, donde se celebran las reuniones plenarias de la Corte y donde solo tienen acceso los magistrados. Les instruyó que votaran por ciertos nombres para las magistraturas suplentes, recuerdan esos dos magistrados de otras salas. Y eso pasó. Los magistrados votaron por ellos, según consta en el acta de la primera reunión.

Aquel golpe estaba consolidándose con la complacencia de López Jerez. Uno de los magistrados que integraban las otras salas recuerda aquellos momentos, y estaba espantado desde el momento en que comenzó el acto de destitución en la Asamblea. “El sábado yo estaba en mi casa, horrorizado. Me sentí impotente. Y, no le voy a mentir, sentí que hasta podían capturarme. Sobre todo porque ya después del nombramiento en la Asamblea, el magistrado López Jerez me llamó y me dijo que tenía que presentarme a la reunión de Corte Plena donde se iba a reorganizar las Salas”, dice.

La Corte Suprema está conformada por cuatro salas. La Asamblea descabezó a la que tiene la última palabra en materia de interpretación de la Constitución, y es tal su relavancia que el presidente de esa Sala es también el presidente de la Corte Suprema y del Órgano Judicial.

Cuando la Asamblea Legislativa decretó las destituciones, aún había posibilidad de frenar el golpe desde la misma Corte Suprema, pues quedaban en sus cargos 10 magistrados de otras tres salas que podían frustrar el derrocamiento. Un grupo de ellos habló el domingo para poder reunirse. Querían organizarse para desconocer a los nuevos magistrados electos. Pero la reunión fracasó porque no asistieron todos. Según uno de esos magistrados, porque había desconfianza entre ellos y temor de que algunos estuvieran dando información al oficialismo.

“Yo era de la idea de que teníamos que atrincherarnos. Tal vez no los 15 magistrados, porque teníamos sospecha de que algunos ya estaban alineados e involucrados en el golpe. Intuíamos que estaban involucrados los magistrados López Jerez y (Elsy) Dueñas”, dice uno de los exmagistrados de la Sala de lo Penal.

López Jerez, según los dos integrantes de las otras salas, fue quien estuvo llamándoles constantemente para exigirles que se presentaran el lunes a apoyar a los recién elegidos

“A mí López nunca me amenazó directamente, no sé a los demás, pero de todas formas sentí temor. Y ese miedo se hizo más grande cuando llegué el lunes a mi oficina porque estaba todo lleno de policías. En mi puerta había un policía que al principio no me dejó entrar a mi oficina, hasta que le expliqué que yo soy magistrado”, dice uno de los magistrados que integraba la Sala de lo Contencioso.

GatoEncerrado envió un mensaje a López Jerez preguntándole sobre estos señalamientos, pero no contestó a la pregunta enviada vía la aplicación de chat Whatsapp.

La Sala destituida había generado anticuerpos hasta dentro de la misma Corte. “En algunos temas se le fue la mano a la sala. Todos tenemos pecados, y a ellos los pudieron quitar con un antejuicio, pero los trataron como a unos delincuentes”, dice el exmagistrado de la Sala de lo Penal.

“La Sala anterior (2009-2018) tenía más respaldo político, en el buen sentido de la palabra”, admite el exmagistrado Sánchez. Se refiere a la sala que fue conocida como la de “Los cuatro fantásticos”, en alusión a cuatro abogados que emitieron sentencias que incomodaron al poder. Tanto la derecha como la izquierda intentaron destruir a esa sala, a través del decreto 743, pero los magistrados obtuvieron respaldo de diferentes sectores para detener aquel intento de golpe.

Los magistrados destituidos en mayo de 2021 tampoco forjaron una estrategia de comunicación, como sí lo hizo la sala de 2009. Un mes antes del golpe contrataron a un especialista en comunicaciones, pero este ni tan siquiera alcanzó a cobrar ni el primer salario.

El control de las comunicaciones

La Corte tiene una Dirección de Comunicaciones que responde a los magistrados de las cuatro salas. Esa dirección manejaba las cuentas de redes sociales y la página oficial del Órgano Judicial. Durante el golpe, la toma de las comunicaciones fue uno de los puntos clave para el oficialismo. La noche del 1 de mayo, los magistrados en proceso de destitución perdieron el control sobre las cuentas de redes sociales. Hay dos versiones sobre quién, en representación del Ejecutivo, tomó el mando de esas cuentas: una ubica a un empleado del oficialista Diario El Salvador como el encargado y otra afirma que fue una empleada de la Presidencia quien tomó el control.

Según dos excolaboradores de la Sala de lo Constitucional, el personal de la dirección de Comunicaciones también dejó de contestar los mensajes al presidente Pineda desde la noche del 1 de mayo. “No solo entregaron las cuentas, entregaron al doctor Pineda porque ya sabían lo que iba a pasar”, dice uno de los exasistentes del expresidente de la CSJ.

Otro exasesor de la Sala de lo Constitucional repite esa versión. Según ambos, desde el golpe fue Karla Rauda, una empleada de confianza de la secretaria de comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, quien asumió el control de la dirección de Comunicaciones.

Un empleado de la oficina de comunicaciones dice que, contrario a la versión de los dos asesores de la sala, Karla Rauda se instaló hasta el miércoles 5 de mayo en la oficina, y que antes de eso quien coordinó fue Álex Torres, un editor de Diario El Salvador, el periódico financiado con fondos públicos al servicio del régimen. Se le consultó a ella sobre su participación, en un correo electrónico a su cuenta oficial, pero no respondió.

El domingo 2 de mayo, a las 6:00 de la tarde, la Corte cambió su logotipo. El que colocaron ese día ni tan siquiera lleva tilde en la palabra “Órgano”. Hay dos versiones sobre ese cambio: los exempleados de la Sala aseguran que lo coordinó Casa Presidencial, y el empelado de comunicaciones dice que lo hizo la oficina de López Jerez.

En la reunión de Corte Plena del 3 de mayo, únicamente Diario El Salvador y Canal 10, la televisora al servicio del Ejecutivo, pudieron ingresar a la sala de reuniones de magistrados a tomar imágenes.

El defensor del golpe

El último en renunciar fue el presidente de la sala y de la Corte, Armando Pineda. Lo hizo la noche de ese lunes 3 de mayo. Usó un formato similar al de sus compañeros, pero agregó que la decisión de la Asamblea violó los derechos y fue inconstitucional porque no les garantizó su derecho a un juicio justo, de audiencia y defensa.

Esa noche, el presidente Nayib Bukele convocó al cuerpo diplomático a una reunión privada en Casa Presidencial. Durante dos horas intentó justificar lo que sus diputados hicieron. Empezó jactándose de los votos que obtuvo su partido en las elecciones legislativas de 2021: 1.9 millones de votos entre NI y su aliado GANA. “Para nosotros es importante decir que las cosas que están sucediendo son producto de las elecciones”, les dijo, según consta en el vídeo grabado durante aquella reunión.

Sobre este punto, la Constitución lo que establece es que el producto de las elecciones legislativas es integrar la Asamblea Legislativa, no propiciar destituciones, y menos destituciones que incumplen los procesos que detalla la Constitución y el mismo reglamento del Órgano Legislativo.

El presidente dijo que le parecía extraño que hubiera condenas de parte del cuerpo diplomático y de la comunidad internacional. Para ese momento, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y varias embajadas, ya habían condenado públicamente la remoción abrupta de los magistrados. “Que alguien me explique por qué las condenas”, les pidió, como si no entendiera que acababa de dinamitar el concepto básico que democracia que prescribe la Carta Democrática Interamericana y que cada Estado miembro de la OEA está comprometido a respetar.

Bukele dijo en su cara a los embajadores que “no había nada que condenar”, que “no tenía lógica lo que estaban diciendo” que estaban “mal informando a sus países” y, en varios momentos, les cuestionó “de qué lado estaban”.

El presidente justificó el reparto de funcionarios, como magistrados y fiscales, que se hacía hasta 2018, antes de su llegada al poder. Dijo que antes de él se repartían los cargos, y aunque reconoció que aquello no era ético, dijo que sí era legítimo.

El máximo representante de la embajada de Estados Unidos en ese momento, Brendan O’Brien, no acudió a la cita. Esto llamó la atención del mandatario, quien hizo alusión a ese país en varios momentos. “¿Cómo vamos a pedirle a Biden que ponga un fiscal republicano? Sería una contradicción de parte de nosotros exigirle a los demócratas que no explotaran su triunfo”, dijo, como si fuera un ignorante sobre las diferencias entre las disposiciones legales de El Salvador y Estados Unidos, que prescriben un mecanismo totalmente distinto para nombrar fiscal.

Bukele confesó esa noche que él mismo había preguntado cuándo podría tener su propio fiscal, su fiscal afín, y que le dijeron que debía esperar y romper récord de votación. “Con 64 votos, 8 de sobra, se destituyó al fiscal y a los magistrados”, añadió después.

El presidente siempre usó la primera persona para referirse a lo que estaba ocurriendo. Usó frases tipo “como lo hicimos” para referirse al método usado por la Asamblea para quitar a los funcionarios. Y obvió decir que sus diputados se habían saltado el proceso que dicta la Constitución. “Los diputados leyeron 29 páginas de causas específicas establecidas por la ley… Dónde está la violación aquí, cómo pueden condenar algo porque cumplimos la Constitución”, afirmó.

Javier Argueta, el asesor jurídico de la Presidencia, estuvo en esa mesa aquella noche con el cuerpo diplomático. Le acercó un teléfono a Bukele para que pudiera leer el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía para justificar la destitución de Raúl Melara, quien fue removido el mismo día y en las mismas condiciones que los magistrados de lo Constitucional.

Bukele se centró mucho en la figura del fiscal y porqué, por la afiliación partidaria de Melara con Arena, habían decidido removerlo sin seguir un proceso.

Argueta tomó la palabra en varias ocasiones y también dio explicaciones de lo que habían hecho los diputados oficialistas. Hasta ofreció enviarle a los embajadores 12 sentencias con antecedentes de destitución de funcionarios. “La Asamblea tenía que hacerlo sí o sí, sí, y eso quién lo decía: la misma jurisprudencia”, afirmó.

El primero que tomó la palabra después de aquella explicación fue el representante de la Unión Europea, Andreu Bassols, quien recapituló la posición de la Unión Europea y dijo que lo visto en la Asamblea “fue chocante ver sin trámites previos se destituía a unos magistrado sin que ellos pudieran decir prácticamente nada”.

También habló la embajadora de Canadá, quien recalcó la importancia que tiene para su país la separación de poderes y la independencia judicial.

Al final de la reunión, el presidente dijo a los embajadores que lo que habían escuchado aquella noche era la posición oficial del gobierno. Lo que no sabían aquella noche los embajadores es que Bukele rompería el pacto de privacidad y haría pública la grabación, en una cadena nacional transmitida por radio y televisión esa misma noche.

Dos años después, uno de los diplomáticos que participó en aquella reunión, comenta: “Fue un discurso hábil, como siempre. Él es muy seductor. En un tono irónico, con esa media sonrisa que tiene a veces, nos dio una explicación muy retorcida, que no tiene ni pies ni cabezas”, comenta.

Ellos estaban indignados por el tono de Bukele y sorprendidos porque cuando los invitaron les dijeron que se trataba de una reunión privada. “Hay decisiones en las que se duda la autoría, pero en este caso no cabe duda que fue idea suya o de su hermano”, dice este diplomático. Respecto al abandono que dijeron sentir los magistrados destituidos responde: “Nosotros hicimos lo que podíamos hacer por la vía privada”.

Lo que cambió con la nueva sala

El magistrado Sergio Avilés fue el único que no presentó renuncia. Dijo en aquel momento que defendería hasta el final lo que escribieron en el Mandamiento Número Uno, la resolución que emitió la sala para declarar inconstitucional su remoción y que a la fecha sigue vigente. Los magistrados señalaron en esa sentencia que los diputados violaron la independencia judicial, establecida en el artículo 172 inciso 3° de la Constitución, y también porque acabaron con el sistema plural, contenido en el artículo 85, porque el presidente Bukele, además de controlar el Ejecutivo y el Legislativo, tomó el control de todo el sistema judicial.

“Y el resultado que generaría la decisión de la Asamblea Legislativa sería un típico ejemplo de un hiperpresidencialismo en su máxima expresión: los tres órganos fundamentales responderían a la voluntad proveniente del Ejecutivo”, advirtieron en aquel fallo.

La misma noche del 1 de mayo, los diputados eligieron el reemplazo y nombraron a personas afines al oficialismo en la sala: López Jerez, quien fue nombrado como presidente. También juramentaron como magistrado a Nahún Martínez, el abogado que había defendido al director de la Policía, Mauricio Arriaza; a José Ángel Pérez, exasesor jurídico de Bukele; a Javier Suárez Magaña, que trabajó en la Superintendencia de Telecomunicaciones; y a la magistrada Elsy Dueñas, que procedía de otras salas.

Lo que la sala destituida escribió en su resolución se convirtió en un vaticinio: desde el golpe, el Órgano Legislativo y el Judicial responden a la voluntad del Ejecutivo. Los nuevos magistrados han emitido fallos trascendentales, como el que permite la reelección de Bukele, a pesar de que está prohibida en al menos seis artículos de la Constitución. También se convirtieron en cómplices de violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejecutivo durante el régimen de excepción, y de una falsa depuración judicial.

La prolongación del golpe

El golpe para los abogados derrocados no terminó cuando presentaron sus renuncias. “Ha sido tan difícil hasta para encontrar trabajo en la empresa privada. Prefiero no hablar”, dice uno de los magistrados que fue removido.

Una de las exmagistradas de las otras salas hace un mea culpa sobre lo ocurrido en mayo de 2021. Las semanas siguientes le pesó la displicencia con que actuaron. Enfrentó un proceso depresivo. Se vestía para ir a la Corte y luego, ya con la ropa puesta, se volvía a acostar en su cama. “Le fallamos al pueblo. Pudimos haberle dado estabilidad a la Sala en ese momento. Con cuatro magistrados que los apoyáramos, hubiéramos encontrado la salida, pero cada quien pensó en su estabilidad y en su interés, y así fue difícil. Le fallamos a la gente”, dice.

El caso todavía está pendiente de un desenlace. Los magistrados Sánchez y Avilés presentaron una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay precedentes de resoluciones por violaciones a la independencia judicial en otros países, pero los casos suelen tardar más de tres años en ver la luz. Así ocurrió en Honduras, donde una magistrada y un juez fueron restituidos nueve años después de su remoción por oponerse al golpe de estado de Manuel Zelaya. El caso fue conocido como López Lone versus Honduras.

Hay un emblemático para El Salvador: el del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Benjamín Colindres Schonenberg, quien fue destituido en 1996 sin que la Asamblea siguiera el procedimiento de ley. El país fue condenado por su destitución arbitraria por la Corte Interamericana quince años después. La demanda presentada por Sánchez y Avilés todavía no ha sido admitida.

La hija del magistrado Sánchez recibió el alta una semana después del golpe. Pero las secuelas en su familia aún quedan. Él no ha logrado desempacar lo que le devolvieron una semana después del golpe. Unos mil libros de su biblioteca personal permanecen dentro de las cajas de cartón que le enviaron días después de su remoción.

El mediodía del pasado miércoles 20 de septiembre, GatoEncerrado llamó al secretario jurídico al número desde el cual hizo llamadas al personal de la Corte Suprema mientras se gestaba el golpe, para preguntarle sobre su participación en él. Atendió la llamada, pero se rehusó a responder las preguntas.

⎯Buenas tardes, secretario, estamos preparando un reportaje sobre la destitución de los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional y varias fuentes coinciden en que usted tramitó la renuncia de ellos y se reunió con algunos, como, por ejemplo, con el doctor Armando Pineda…

⎯Para nada, no tengo ninguna declaración que dar al respecto.

⎯Las fuentes con las que hemos hablado nos aseguran que usted recibió, por ejemplo, la renuncia de la magistrada Torrento en Casa Presidencial.

⎯Le agradezco la llamada por darme parte, pero no tengo ninguna declaración que dar al respecto. Y gracias.