Mientras tantos, los funcionarios han seguido al frente de las instituciones como si el periodo para el que fueron nombrados no ha acabado. Incluso sigue como ministro el de Trabajo, Rolando Castro, quien hace unos meses aseguró que ya no continuaría en el cargo durante el segundo Gobierno de Bukele, pero hasta este 6 de junio, en la cuenta de X todavía mantenía su puesto como “Ministro de Trabajo y Previsión Social de El Salvador” y aparece en fotografías de reuniones con parte de su equipo.

El 28 de noviembre de 2023, en una reunión con su gabinete, en la que también fue invitado el fiscal general Rodolfo Delgado, Bukele advirtió a sus funcionarios que serían investigados para descubrir si han cometido actos de corrupción.

“El gobierno continuará fiscalizando el quehacer de los funcionarios y el manejo que realicen de los recursos públicos, para prevenir irregularidades y deducir responsabilidades en caso de infringir la ley”, reza el comunicado oficial de este 5 de junio, que sigue en sintonía con lo que Bukele advirtió aquel 28 de noviembre del año pasado.

El documento que publicó Casa Presidencial también señala que “el resto de funcionarios del gabinete saliente (2019-2024) se mantienen, hasta los próximos anuncios, en sus cargos”.

¿Mantener a los funcionarios en el cargo sin un nombramiento oficial y público es legal?

El abogado experto en administración pública, José Marinero, explicó a GatoEncerrado que la falta de evidencia de que exista un nombramiento oficial de los mismos funcionarios es un problema menor en comparación a la ilegalidad que comete Nayib Bukele al quedarse en el poder a través de una reelección inconstitucional. Para Marinero, no se trata ni siquiera de un segundo mandato, sino de la “ampliación” del único mandato que ganó de forma legítima en las elecciones de 2019. Ese mandato debía haber terminado el 31 de mayo, como lo indica la Constitución en su artículo 154, y con ese mandato también tenía que haber cesado el trabajo de los funcionarios.

“Al tratarse de un gobierno que ha impuesto la ampliación de su mandato, que se ha quedado en el poder a la fuerza, esas discusiones se vuelven un poco bizantinas (artificiosas), porque si el origen del gobierno es ilegítima, el cumplimiento de esta normativa que serían secundarias, viene siendo en relación al pecado de origen, una problemática menor”, apuntó Marinero.

Eduardo Escobar, experto en transparencia, agregó que los funcionarios no pueden estar operando sin un nombramiento oficial, por lo que debería de existir algún respaldo jurídico, a pesar de no haberlo hecho público.

“Tendría que haber un respaldo jurídico, no sabemos bajo qué figura lo han hecho, si se emitió un nuevo decreto ejecutivo que le amplía el periodo, no sé qué figura han usado, por el tema que estas personas que estaban ocupando los ministerios tienen que tener la investidura como tales, para poder refrendar cualquier tipo de acto que en el ministerio se ejecute. De hecho, en el consejo de ministros, ¿cómo me voy a poder reunir si no estoy nombrado como ministro? No creo que hayan dejado tanto a la deriva el tema de los ministros, tiene que haber una situación jurídica que le dé esa investidura de manera temporal a quienes eran los ministros y que ahora continúan en el cargo”, dijo Escobar, en la entrevista Frente a Frente de TCS.

Marinero agregó que la falta de información sobre el nuevo gabinete es un acto sintomático del papel que juegan los funcionarios del bukelismo.

“Creo que nunca antes en la vida democrática, a partir de 1992 (año en que se firmaron los Acuerdos de Paz, tras 12 años de conflicto armado para derrocar a la dictadura militar), habían sido tan irrelevantes los nombres de las personas que ocupan las carteras de Estado y presidencias de las oficinas descentralizadas. La razón es bien clara, las decisiones verdaderamente importantes no las han tomado ellos (ministros) en 5 años y ahora tampoco las tomarán. Las decisiones no solo han estado concentradas en Casa Presidencial, sino que además han estado mediadas por un aparato de intermediarios en que figuran los asesores venezolanos, pero sobre todo la familia de este señor (Bukele)”, explicó Marinero.

Un claro ejemplo de lo que menciona Marinero es lo que se observó el 1 de junio en la toma ilegítima de posesión de la Presidencia que hizo Bukele, los diputados de Nuevas Ideas fueron convocados a la Sesión Solemne de Investidura, pero su papel se redujo a quedarse encerrados en el Teatro Nacional. No fueron partícipes de la imposición de la banda presidencial que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, colocó a Bukele en el Palacio Nacional. Tampoco asistieron ninguno de los funcionarios y ministros ni del gabinete de gobierno.

“Me parece que es muy similar a lo que sucede con los diputados del oficialismo, son tan irrelevantes para quien ejerce hoy el poder, que ni siquiera los dejó figurar en la puesta en escena el 1 de junio. Es vergonzoso, los dejó encerrados en el Teatro Nacional. Es precisamente lo que pasa en una dictadura, el poder se rodea de agentes dóciles y perfectamente intercambiables. Un día pueden ser diputados, otro día la cabeza de una institución pública y otro día pueden salir por la puerta de atrás de un puntapié”, ilustró Marinero.