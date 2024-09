Reynaldo Cardoza, uno de los diputados del PCN, dijo a GatoEncerrado que no revelará quiénes trabajan en su fracción ni cuánto les paga. “Eso sería exhibir a cada uno de los empleados y no, eso no, yo tengo 11 empleados y eso es lo que voy a dar, más no voy a dar yo”, se excusó el legislador.