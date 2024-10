Bukelismo entrega el control del Tribunal Electoral a su leal abogada Roxana Soriano

Para trasladar a Soriano hacia el Tribunal Electoral, la Asamblea Legislativa cometió una ilegalidad. Se saltó el artículo 45 del Código Electoral que establece claramente que no pueden ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Para resolver el impasse legal, Soriano renunció un momento antes de ser juramentada como la nueva magistrada presidenta del Tribunal.

La diputada de Arena, Marcela Villatoro, también criticó que la elección de Roxana Soriano como presidenta del Tribunal Electoral obedece al control que Nuevas Ideas quiere tener en las próximas elecciones. Pero, además de haber elegido a una persona “leal”, señaló que probablemente la Asamblea cometió un “fraude de ley” al elegir una persona que ya era magistrada de la Corte de Cuentas.

“El procedimiento en el caso de ella (Soriano) no fue el correcto, primero porque la ley es clara cuando dice que no puede ser magistrado del TSE quien preside la Corte de Cuentas, por lo que si quería ser candidata debió haber renunciado con antelación y no después, cuando ya había sido electa. Si estuviéramos en un estado de derecho real, esto podría prestarse a una inconstitucionalidad del nombramiento por fraude de ley”, dijo Villatoro.